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影／時代眼淚 台電花蓮員工理髮室走過半世紀月底熄燈

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
台電花蓮區營業處職福會理髮室，走過半世紀，將於月底熄燈。記者王燕華／攝影
台電花蓮區營業處職福會理髮室，走過半世紀，將於月底熄燈。記者王燕華／攝影

走過半世紀，台電花蓮區營業處職工福利委員會專屬員工、眷屬的理髮室，因土地租約到期，加上營業處今年2月遷址後，上門剪髮的員工愈來愈少，職福會討論後決定這個月底熄燈，連日來不少退休員工趕往洗、剪髮，重溫理髮室濃濃的人情味。

早期許多公家機關、國營單位都設置理髮室，方便員工就近打理門面，以低廉收費和親切服務知名。台電花蓮的理髮室就在這樣的時空背景下，於民國50年代成立，最早設在市區中山路的營業處內，後來因營業處擴建，30多年前遷到對街的復興街上。

幾坪大的理髮室內，舊式的洗手台、剪髮椅陳設十分簡單，卻有著濃厚的人情味。末代老闆娘李美瑋接手理髮室5年，剪頭髮只要100元，還附贈按摩。

她說，來的都是老員工或眷屬，人數不算多所以採預約方式，有的都剪了好幾年，像是家人一樣，她從沒想過漲價，雖然賺不了大錢卻交到許多好朋友，還有人知道她吃素，專程送來自家栽種的蔬菜與她分享。

「知道要收了，我哭了一整晚」，李美瑋說，很感謝台電提供這麼好的場地，這裡就像是她第二個家，難過只因捨不得老顧客，這幾天不少老顧客得知要熄燈，打電話來預約，她的月曆上滿滿都是預約單，這幾天生意更好，還要忙到晚上。

台電花蓮區營業處營運督導張君豪說，理髮室用地是向縣府租用，包含租金、水電、毛巾等消耗品費用，都是台電支付，是員工福利一環；只是現在理髮店很多，競爭激烈，加上營業處今年2月遷到美崙地區，離理髮室約有10多分鐘的車程，新進員工也較少在理髮室剪燙髮。

張君豪表示，走過半世紀的理髮室，陪伴許多台電人留下美好回憶，如今階段性任務已經完成，決定熄燈，仍將成為花蓮區營業處歷史的一部分。

台電花蓮區營業處職福會理髮室的美髮師李美瑋，多年來服務老客戶，除了洗髮，還附贈按摩。記者王燕華／攝影
台電花蓮區營業處職福會理髮室的美髮師李美瑋，多年來服務老客戶，除了洗髮，還附贈按摩。記者王燕華／攝影
台電花蓮區營業處職福會理髮室走過半世紀，陳設簡單，卻有濃厚人情味。記者王燕華／攝影
台電花蓮區營業處職福會理髮室走過半世紀，陳設簡單，卻有濃厚人情味。記者王燕華／攝影
台電花蓮區營業處職福會理髮室的美髮師李美瑋，多年來服務老客戶，得知將歇業，十分不捨。記者王燕華／攝影
台電花蓮區營業處職福會理髮室的美髮師李美瑋，多年來服務老客戶，得知將歇業，十分不捨。記者王燕華／攝影

台電 剪髮

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