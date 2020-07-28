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花蓮台電理髮室將歇業 營運50餘年老顧客不捨

中央社 / 花蓮縣28日電

花蓮市區復興街一處漆著藍綠色的小矮房，是台電為員工設立的理髮室，服務超過50年，因租約到期，將於月底歇業，不少老顧客把握最後機會光顧，捨不得「老朋友」就要走入歷史。

理髮室作息時間和台電員工相同，因人力不足，採電話預約，店裡的月曆上，7月每天都寫滿預約名單，從簡單的洗髮剪髮到燙髮統統有。

美髮師李美瑋說，工作5年來，每天客人量不超過10人，將歇業的消息確定後，這個月生意非常好，好幾天都加班做到晚上，大多都是老顧客、退休員工，從年輕剪到老，不少長輩拄拐杖、坐輪椅來修頭髮。

李美瑋接手後，剪髮收費就維持新台幣100元，台電員工、一般客人均價，她說，不少人建議可以漲價，但她認為賺多少不重要，夠用就好，而且在這裡結交很多好朋友，知道她吃素，就帶蔬菜來分享，自己在外學氣功、穴道按摩，只要顧客消費，就加碼按摩，不額外收費。

李美瑋說，得知要收店時，整整哭了一夜，難過這些老顧客該去哪，打算安頓好之後，再另起爐灶。她也很感謝台電這麼多年來提供場地、消耗品的費用，讓她有了第二個家。

76歲的台電退休總務經理康正信說，過去理髮廳選擇不多、價格又高，員工都喜歡在福利會理髮室剪頭髮，過去生意好到沒辦法開放一般民眾，都要提前預約。

康正信說，剪久都有一份感情了，退休後也常回來，因時空背景不同，相信公司有營運上的考量，雖然很捨不得，也尊重公司決議。

台電花蓮區營業處營運督導張君豪接受中央社記者採訪指出，理髮室最早設在中山路舊營業處，30多年前第一次擴建大樓，先在對面的復興街向縣府承租土地，蓋臨時辦公室，理髮室也搬過去，由台電補助水電、租金及洗髮精、毛巾等消耗品。

張君豪說，台電近年再蓋新廳舍，今年2月在美崙地區落成啟用，相隔舊址約10多分鐘路程，距離遠加上員工使用度不高，經職工福利委員會評估後，決議終止理髮室服務，陪伴台電超過50年的理髮室完成「階段性任務」。

台電 洗髮 剪髮

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