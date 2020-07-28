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宜蘭外食族請注意 紙餐具要「清、分、疊」

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府環保局推動紙餐具「清、分、疊」運動，為環境減少負擔，讓宜蘭更乾淨與永續。圖／宜蘭縣政府環保局提供
宜蘭縣政府環保局推動紙餐具「清、分、疊」運動，為環境減少負擔，讓宜蘭更乾淨與永續。圖／宜蘭縣政府環保局提供

外食人口多，宜蘭縣政府環保局推動紙餐具「清、分、疊」運動，不要把廢紙餐具併同垃圾丟棄，造成環保問題，也具體補助自助餐店及便當店回收設施、紅外線語音播放設備，為環境減少負擔，讓宜蘭更乾淨與永續。

宜蘭縣政府發現，外食人口消費有增加趨勢，今年更因為疫情，自助餐店及便當店的紙餐具使用量增加，但紙餐具使用後，因殘留油汙或菜渣，若店家無設置分類回收設施，民眾容易將廢紙餐具併同垃圾丟棄。

為此，縣政府環保局推動「清、分、疊」運動，到「便當、自助餐店」用餐的消費者，記得「廢紙餐具清分疊，回收乾淨又整潔」，「清」即「清理」，擦拭廢紙餐具以去除廚餘及油汙，「分」即「分類」，將紙容器、廚餘、垃圾分3類，「疊」即「堆疊」，將紙容器推疊整齊於紙餐具專用堆疊回收設施。

環保局表示，經過簡單的「清、分、疊」3步驟，養成外食人口消費後的回收分類好習慣，方便後端回收體系去化，為環境減少負擔，創造乾淨永續的環保城市。

縣長林姿妙今天到店家鼓勵民眾將食用後廢紙餐具妥善分類回收，她並表示，今年宜蘭縣政府向特別推出「紙餐具循環友善店家補助計畫」，協助店家購置「紙餐具回收設施」及「紅外線語音播放設備」，提升廢紙餐具回收成效。

宜蘭縣環保局表示，「紙餐具回收設施」補助申請，只要是座落於宜蘭縣縣內，且營業項目登記為「便當、自助餐店」店家，即可向環保局申請「紙餐具回收設施」及「紅外線語音播放設備」各1台，目前預定名額約200家。

環保局指出，申請截止期限為今年9月底，審核通過後，店家須配合在店內張貼環保局提供認證貼紙及宣導海報，透過紙餐具回收設施，紅外線語音播放設備，藉此提升店內用餐後民眾紙餐具分類回收觀念與習慣。

外食人口多，宜蘭縣政府環保局推動紙餐具「清、分、疊」運動，不要把廢紙餐具併同垃圾丟棄，造成環保問題。圖／宜蘭縣政府環保局提供
外食人口多，宜蘭縣政府環保局推動紙餐具「清、分、疊」運動，不要把廢紙餐具併同垃圾丟棄，造成環保問題。圖／宜蘭縣政府環保局提供
外食人口多，宜蘭縣政府環保局推動紙餐具「清、分、疊」運動，不要把廢紙餐具併同垃圾丟棄，具體補助自助餐店及便當店回收設施、紅外線語音播放設備。圖／宜蘭縣政府環保局提供
外食人口多，宜蘭縣政府環保局推動紙餐具「清、分、疊」運動，不要把廢紙餐具併同垃圾丟棄，具體補助自助餐店及便當店回收設施、紅外線語音播放設備。圖／宜蘭縣政府環保局提供

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