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花蓮客家鼓王爭霸戰8月登場 AR光雕秀新體驗
花蓮客家庄百年技藝的年度盛會「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」活動，將於8月1、2日登場，活動前推出「光雕秀客庄小旅行」，融合客家文化特色的光雕秀，還有AR互動體驗，推廣在地特色的客庄觀光旅遊活動。
根據文史資料，在瑞穗鄉富源村、富民村與富興村一帶，居民供奉「霞海城隍廟」，也是現在富源村的「保安宮」，每年到了城隍爺誕辰，村民組成鼓陣競技慶賀，因此有了「擊鼓」傳統，已流傳上百年。
民國100年開始，花蓮縣政府主辦、瑞穗鄉富源社區協辦「鼓王爭霸戰」，今年首度提前舉辦「客鼓鳴心光雕秀」活動，即日起至8月16日，不但有表演可看，還可體驗染布DIY、光復糖廠吃冰、保安宮祈福等。
花蓮縣政府客家事務處長彭偉族表示，「2020年客鼓鳴心光雕秀」活動融合客家文化特色，並以「光耀花蓮、福賜保安」命名，加上AR互動體驗，讓遊客欣賞絢麗的光雕秀。
彭偉族說，客鼓鳴心一系列活動，於8月1日晚間6時30分，在花蓮瑞穗鄉富源保安宮，以「歡喜鑼鼓滿客情晚會」揭開序幕；8月2日上午9時在富源國小客鼓齊鳴、爭霸戰登場，並穿插客家歌謠、舞蹈演出。
另外，活動現場安排客家產業嘉年華、「好客小學堂」闖關活動、「擂鼓分貝王」、「擊鼓大挑戰」趣味競賽等。若在網路社群按讚，就有機會參加摸彩獲家電等大獎。
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