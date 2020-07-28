打造親海「方城市」 台東暑假從國小推廣海洋水域運動

台東縣面臨太平洋，全縣海岸線長176公里，擁有豐富海洋資源，但海上親水運動有待積極推廣，縣長饒慶鈴為推廣台東海洋水域運動風氣，打造台東成為親海「方城市」，今年起將全面推廣海洋運動，也帶動台東近海水域運動觀光產業發展，且選定東河作為海洋教育的基地。

台東縣教育處表示，今年爭取行政院花東建設基金補助7百萬元，並選擇東河國小作為海洋教育推廣基地，負責執行「海洋運動推廣計畫」，前半年聘請專家培訓海洋運動種子教師，未來藉由種子教師把海洋運動推廣到全縣。

縣教育局指出，今年前半年東河國小師生就接受SUP立式划槳、海洋獨木（平台）舟、風帆船等海洋運動訓練課程；東河國小從今年暑假起接力舉辦SUP立式划槳、海洋獨木（平台）舟研習各10梯次，即日起開放台東縣內所有國中、小學老師與學生報名參加，並以校為單位進行申請，報名請洽東河國小（089）896160分機207，盧永暖小姐。

饒慶鈴表示，為使台東的孩子能有親近水域運動的機會，縣政府積極推動海洋水域運動發展，今年暑假辦理多場水域運動體驗活動，讓學生能有多元選擇，並藉體驗SUP等親近水域運動，感受台東夏天的美好。