物資吃緊貨輪運能不足 綠島蘭嶼造公船聲浪再起

中央社 / 台東縣28日電

國旅大爆發又碰上暑假旅遊旺季，綠島蘭嶼民生物資吃緊，目前僅有1艘貨輪運送，不堪負荷，業者希望有公船分擔運送壓力。台東縣政府表示，恐有與民爭利疑慮。

因武漢肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，國旅大爆發，台東疫情零確診，成為許多遊客旅遊首選，加上暑假觀光旺季，大量旅客湧入台東。

尤其是綠島、蘭嶼更是天天爆滿，導致當地民生物資吃緊。昨天貨輪業者緊急載送200多瓶瓦斯桶進入綠島，2個小時就被搶購100多瓶，業者預估明天過後就必須再從台東補貨。

由於目前往返台東綠島、蘭嶼貨輪僅有1艘，運能吃緊，綠島鄉民代表會日前通過，要求台東縣政府能公共造船，幫忙業者分擔壓力。

負責台東2離島貨運物資運輸的巨龍航運公司董事長田貴寶無奈地說，綠島、蘭嶼共有3艘貨船運補民生物資，但台東縣政府以公共財為由公開招標一個泊位，導致目前貨船只剩下2艘負責民生物資、油料等運補工作。

近日其中1艘大發貨輪又開回高雄進行檢修，如今只剩下龍春號1艘貨輪負責2離島物資運送，所以目前離島運能確實嚴重不足。

田貴寶表示，正常來說，3艘貨船負責離島物資運補，若遇到其中1艘故障維修，其它2艘貨船調度勉強尚可應付2離島的負荷，但如今光是運補2離島發電廠、加油站油料就已經運能滿載。每天上貨、下貨，拚命開船，疲於奔命的幫2離島運補物資，長期下來人會累倒，船也較易故障。

台東縣政府農業處長許家豪表示，現在是過渡時期，富岡漁港目前有1個貨輪船位辦理招租，順利標出後就可增加1艘貨輪幫忙運送蘭嶼、綠島物資，幫忙業者分擔壓力。

另一方面，如果由台東縣政府造公船投入營運，在靈活性和調度上都沒有業者方便，況且也有與民爭利之嫌。

許家豪說，台東縣政府於民國91年花費新台幣7300萬元打造蘭嶼交通船–東方輪，但使用率不高，蘭嶼鄉公所和台東縣政府也無力經營，長期停在台東富岡港，最後審計單位同意拋售，台東縣政府於民國102年以700多萬元標售，從91年至102年之間僅航行1年。

台東 蘭嶼 綠島

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