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基隆輕軌完工台鐵不進基隆 謝國樑聲明：嚴重影響通勤

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆輕軌完工台鐵不進基隆，謝國樑聲明質疑這將嚴重影響通勤。圖／謝國樑提供
基隆輕軌完工台鐵不進基隆，謝國樑聲明質疑這將嚴重影響通勤。圖／謝國樑提供

基隆輕軌目前正在進行綜合規畫報告階段，交通部鐵道局預計9月報交通部，如果正式動工，完工後台鐵規畫退出基隆車站。前立委謝國樑及議員張淵翔、呂美玲今天發出聯合聲明，如果未來若台鐵不進入基隆車站，將會對市民的通勤權益造成非常嚴重的影響，呼籲交通規畫單位應該慎重評估輕軌排擠台鐵，所造成的影響及不便。

謝國樑表示，目前基隆輕軌雖號稱5到10分鐘一班車，但因爲按照目前的規畫基隆到南港展覽館間，就至少設有10站，如果依據捷運站站停的特性，那麼事實上基隆民眾的通勤時間就長達1小時。反觀目前營運中的台鐵通勤直達列車，採用的是跳蛙式停站，這是他個人過去擔任立法委員任內爭取到的，讓基隆通勤族可在3丶40分鐘內，就可分別到達松山站丶台北站。

議員張淵翔則說，基隆輕軌所規畫的終點站是南港展覽館站，這不僅對要換乘台鐵的民眾造成不便，連原本可搭台鐡換高鐵的旅客也必須先在展覽館站下車，先換捷運再換高鐵，這樣捨近求遠的規畫，根本就是匪夷所思，而且只會讓基隆更加劇被邊緣化。

議員呂美玲也表示，對於輕軌這樣的規畫，引發非常多民眾的反彈，在社群媒體基隆版上幾乎是一面倒的批評，規畫單位不能悶著頭做事，應該聽聽民眾的心聲。

謝國樑指出，如果未來用輕軌取代基隆至八堵間的鐵路，比較有效率的直達車將沒有辦法延續，對基隆的通勤族絕對不是一件好事，輕軌如果是對基隆有幫助，那麼他一定會支持，但是目前基隆輕軌的規劃僅到南港展覽館站，這讓原本不用換車就能一路南下的市眾，必須在途中再換車南下，這樣的規畫擾民、費時。

聲明指出，交通部應立即說明，並用心聽聽基隆市民的心聲，審慎評估基隆輕軌的規畫，絕不可用站站停、通勤時間更長的輕軌，來取代既有能提供通勤直達列車的鐵路交通。

基隆輕軌完工台鐵不進基隆，謝國樑聲明：嚴重影響通勤。圖／謝國樑提供
基隆輕軌完工台鐵不進基隆，謝國樑聲明：嚴重影響通勤。圖／謝國樑提供

基隆輕軌 台鐵 謝國樑

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