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最強「蔣公分身」李登科驚傳辭世 享耆壽92歲
花蓮瑞穗鄉一名老翁李登科，因外貌神似已故總統蔣中正，又穿著一身中山裝，常被外界戲稱是「蔣公分身」，晚年在花蓮榮民之家接受專業照護，去年6月還現身為韓國瑜造勢。花蓮榮家證實，李登科已在本月6日因肺部疾病過世，耆壽92歲。
李登科喜愛穿中山裝，加上蓄鬍，與蔣公神貌相似，時常邀請上節目訪談或參加公益活動，只要現身造勢會場，總是吸引許多民眾爭相合影。他曾說，自己以前擔任蔣經國的侍衛長，像蔣介石算是誤打誤撞，也感到很高興，增添生活樂趣。
李登科原先移居國外，於2004年返台到花蓮居住，偶爾參與國民黨造勢活動，後來年紀大行動不便，兒子交由花蓮榮民之家照護，因外貌像蔣公，讓許多榮民伯伯也很驚嘆。前幾個月因肺部不適，轉至門諾醫院治療，最後病情不樂觀，最後在門諾醫院安詳辭世。
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