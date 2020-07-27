基隆地方產業創新研發計畫11家入選 共獲補助536萬元

基隆市政府產業發展處推動地方產業創新研發推動計畫，今與入選的11家提案業者簽約，將補助536萬元協助實踐創新計畫，促進創新應用與技術發展，帶動基隆市產業經濟升級。

產發處長林青海說，市府小型企業創新研發計畫執行迄今已邁入第5年這項計畫本年度預計可帶動在地中小企業產值增加4936萬元，促進投資675.8萬元，增加就業人數20人。總計105至109年度計畫執行效益可達1.13億元，促進產業經濟發展，塑造企業創新個案典範及標竿。

今年基隆市共有23家企業投件參加產業創新研發計畫，有11家提案通過審查。產發處希望藉由經費補助，輔導業者實踐創新計畫，期盼促進創新應用與技術發展，強化中小企業核心技術，進而帶動基隆市產業經濟升級。

今年入選企業與創新提案內容分別：