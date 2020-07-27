基隆地方產業創新研發計畫11家入選 共獲補助536萬元
基隆市政府產業發展處推動地方產業創新研發推動計畫，今與入選的11家提案業者簽約，將補助536萬元協助實踐創新計畫，促進創新應用與技術發展，帶動基隆市產業經濟升級。
產發處長林青海說，市府小型企業創新研發計畫執行迄今已邁入第5年這項計畫本年度預計可帶動在地中小企業產值增加4936萬元，促進投資675.8萬元，增加就業人數20人。總計105至109年度計畫執行效益可達1.13億元，促進產業經濟發展，塑造企業創新個案典範及標竿。
今年基隆市共有23家企業投件參加產業創新研發計畫，有11家提案通過審查。產發處希望藉由經費補助，輔導業者實踐創新計畫，期盼促進創新應用與技術發展，強化中小企業核心技術，進而帶動基隆市產業經濟升級。
今年入選企業與創新提案內容分別：
宏岳國際有限公司「國際永續性活動認證-和平島公園永續旅遊示範計畫」
矽谷能源公司「智能E-BIKE小型化鋰電池模組開發計畫」
朋廚食品行「朋廚海洋永續3D1R包裝研發行動計畫」
大方合展公司「電單車綠色休閒趣騎遊服務」
無界運動公司「動文創-健身創新服務」
酇侯資訊管理顧問公司「多視角雲端串流直播系統整合開發計畫」
德侑科技公司「Mini電子爵士鼓創新開發計畫」
森田生技企業社「高質化寵物保健鮮食餐暨智慧導購系統開發計畫」
得元昌有限公司「電子式飛達之機電整合系統開發」
馬克數位國際公司「基隆海嗨–地方創生媒體建置計畫」
沐澧國際企業「海之饗宴浴室篇–友善環境的選擇」
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