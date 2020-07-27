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外木山公廁31日「解封」 遊客不用再上髒亂臨時廁所

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市外木山停車場旁的公廁31日起開放民眾使用，提升當地遊憩品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山停車場旁的公廁31日起開放民眾使用，提升當地遊憩品質。記者邱瑞杰／攝影

基隆市外木山海岸是游泳、戲水勝地，市府規畫在當地打造貨櫃市集及委外營運尚未執行，已整建的公廁遲未開放，遊客只能使用相對髒亂與不舒適的臨時廁所。市府產發處表示，因為海興游泳協會成員將協助清潔廁所，公廁將在31日起開放民眾使用。

基隆市海岸多數築港或開發，外木山、大武崙漁港間的天然海岸美景怡人，海岸步道吸引遊客散步。外木山油槽旁的礁岩區更是戲水好去處，平日就可不少人下水，假日遊客更像「下水餃」，享受夏日清涼。

基隆市議員張秉鈞說，市府為了提升外木山整體觀光資源，已開闢外木山停車場並整修公廁，只是因為後續的委外營運計畫尚未執行，公廁一直未開放民眾使用。

外木山假日遊客多，許多民眾抱怨如廁不便，張秉鈞曾邀集產發處、海興游泳協會等單位會商解決辦法。

海興游泳協會表示，過去就一直協助市府維護外木山環境，暑假期間公廁的確供不應求，希望市府開放公廁，協會成員願意負責清潔工作。

產發處副處長鄭永陽說，外木山貨櫃市集尚未完成建置及委外營運，現場沒人管理，才未開放公廁供民眾使用。現因海興游泳協會願意幫忙，同意公廁先行開放，這是市府府、游泳協會和遊客三贏局面。

張秉鈞說，外木山停車場旁的公共廁所將從31日起開放使用，環保局也同意在廁所附近增設垃圾桶，請民眾發好公德心，不要亂丟垃圾，官民合作，一起提升當地遊憩品質。

基隆市外木山海岸是游泳、戲水勝地，平日就見遊客，假日更是熱鬧。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山海岸是游泳、戲水勝地，平日就見遊客，假日更是熱鬧。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山停車場旁的公廁31日起開放民眾使用，提升當地遊憩品質。記者邱瑞杰／攝影
基隆市外木山停車場旁的公廁31日起開放民眾使用，提升當地遊憩品質。記者邱瑞杰／攝影

基隆

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