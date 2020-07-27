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復振知本溫泉區榮景 台東縣府施工改善今年8月完工
台東縣政府今年爭取觀光局補助2700萬元，縣府自籌300萬元，執行「老知本新森貌景觀改善工程」，規畫逐步改造知本溫泉區景觀，景觀步道、停車場、龍馬路拓寬等，希望重新擦亮知本溫泉的招牌，部分工程配合今年知本熱氣球光雕音樂會將提前在8月8前完工，並開放使用。
台東縣長饒慶鈴表示，縣政府建設處最近著手拓寬知本溫泉區聯外道路等，由縣府帶頭改善知本對外交通與公共遊憩設施，未來需要溫泉區內的飯店業者也能更新修繕設備，提供優質的旅遊住宿與與休憩空間，共同提高知本溫泉區的旅遊品質，振興知本溫泉美譽。
知本溫泉是台東老牌的觀光景點，早年聞名於全國，40年過去，知本除了新增幾間飯店，區內建設並無太大改變，除了泡湯，缺乏多元遊憩選擇，近年來相較台東其他新興景點，知本顯得有些沉寂與落寞。
為讓知本溫泉區重現風華，縣府今年推動「老知本新森貌景觀改善工程」，將龍馬路拓寬成25公尺寬，成為一條迎賓的「溫泉大道」，改善知本溫泉區與台9線的交通連結，以後旅客從台9線進入知本溫泉將更方便；另增設停車場、白玉瀑布觀景台、溫泉區景觀步道、龍泉路旁堤頂觀景台等。
縣建設處表示，部分工程預定在8月8日前完工，其中有一個創舉，即利用知本溪清淤的土石作為溫泉大道的路基，提高道路高度，讓溫泉大道身兼防汛道路，免除知本溫泉區日後因溪水暴漲致對外交通中斷的風險。
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