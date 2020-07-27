花蓮鼓王爭霸8月登場 光雕秀客庄一日遊先暖身

源自客家庄扛轎擊鼓百年技藝的花蓮年度盛會「客鼓鳴心─鼓王爭霸戰」活動，將於8月1、2日登場，活動前推出「光雕秀客庄小旅行」，以一日遊帶動花蓮特色觀光旅遊。

根據文史資料，拔仔庄現在瑞穗鄉富源村、富民村與富興村一帶，清朝時為花東縱谷南北交通的扼要，當時就有軍隊進駐，並有移民隨之前來開墾、建築城牆，為花東移民史上最早開發的區域。

當時居民迎請「霞海城隍」供奉，也是現今富源村中的「保安宮」。每逢城隍爺的誕辰，村民組成鼓陣競技為霞海城隍慶賀，「擊鼓」成為此區流傳上百年的傳統文化。

自民國100年起花蓮縣政府主辦、瑞穗鄉富源社區協辦「鼓王爭霸戰」，後來從社區活動發展成全國型活動。今年首度舉辦「客鼓鳴心光雕秀」活動，自即日起至8月16日，增添鼓王爭霸戰的可看性，並推出客庄小旅行，邀民眾體驗染布及光復糖廠吃冰、保安宮祈福等遊程。

花蓮縣政府客家事務處長彭偉族表示，「2020年客鼓鳴心光雕秀」活動是融合客家文化特色，並以「光耀花蓮、福賜保安」命名，加上AR互動體驗，讓遊客感受光雕的震撼體驗。

彭偉族介紹，8月1日晚間6時30分至9時在花蓮瑞穗鄉富源保安宮以「歡喜鑼鼓滿客情晚會」揭開序幕；8月2日上午9時在富源國小客鼓齊鳴、爭霸戰登場，並穿插客家歌謠、舞蹈演出，精彩可期。

此外，活動現場安排客家產業嘉年華、「好客小學堂」闖關活動、「擂鼓分貝王」、「擊鼓大挑戰」趣味競賽等。現場還利用網路社群按讚，有機會參加摸彩獲家電等大獎。