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花蓮禁用生雞糞肥 違者最重開罰6千元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮禁用生雞糞肥，違者最重開罰6千元。圖為示意圖。圖／報系資料照
花蓮禁用生雞糞肥，違者最重開罰6千元。圖為示意圖。圖／報系資料照

現正值二期西瓜種植期，近日傳有農民使用雞糞施肥，產生蒼蠅和惡臭。花蓮縣環保局前往稽查，發現玉里秀姑巒溪附近，有瓜農未將雞糞埋入土裡，因此依照廢棄物清理法第27條，開罰1200元至6000元罰鍰。環保局呼籲，禁止使用生雞糞施肥，若用熟雞糞須埋入土裡30公分，避免影響環境衛生。

環保局環境稽查科長林蔡毓表示，日前接獲民眾反映有農民使用生雞糞，與九河局前往玉里稽查，在秀姑巒溪附近查獲，共開出3件罰單，後來連續稽查2次都有改進。提醒農民若要使用雞糞施肥，須使用熟雞糞，並在施放基肥時，將熟雞糞一起埋到30公分以下土裡，避免裸露進而滋生蒼蠅和臭味。

「生雞糞肥真的抓不勝抓！」林蔡毓說，接下來環保局會與九河局、國有財產署、鄉鎮公所和農會，範圍從玉里到壽豐，針對生雞糞肥進行不定期稽查。現在農業單位都會輔導使用熟雞糞，若瓜農與主管機關承租土地種瓜，也都會有相關宣導，並在合約上註明禁用生雞糞，否則可撤租。

環保局指出，自今年4月開始，結合相關單位對於西瓜園辦理聯合稽查作業共有13次，玉里3件加上卓溪的1件，違規者共裁罰4件，裁處金額總計4800元。若有民眾看到農民使用生雞糞，可向環保局或公所通報，維護衛生環境。

花蓮縣府表示，將於瓜園播種前召集相關單位進行研商會議，重申分工權責，並於施肥期間加強聯合稽查作業，強力取締瓜農違規使用生雞糞，避免環境遭汙染。

農民 罰單

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