「農藥灑在我頭上」餵母乳媽媽遭無人機噴藥超崩潰

宜蘭一名餵母奶媽媽最近遭飛越馬路的無人機噴到農藥，滲進嘴裡，造成左眼酸澀、左側舌麻，她說那種感覺「就像有人用茶杯裝液體直接灑在我左眼、左臉、嘴巴…」，整個過程超崩潰，至今餘悸猶存，政府應正視無人機亂噴藥問題。

「農藥噴灑在機車騎士的頭上，太誇張了」，農委會防檢局得知宜蘭這起亂噴案例，無人機甚至還飛越過馬路，直呼誇張，防檢局技正陳世棕表示，「有操作證者不會做這種事」，研判是非法的無人機操作，建議縣政府「以人追機」，透過農民追查是哪裡來的非法代噴。

縣政府農業處今天表示，有電話去向這位農民了解，農民說是外縣市來的一名無人機代噴業，縣府再去問這名代噴業者，對方否認；縣府針對這起事件搜證中，也請民眾提供更多訊息，以利追查。

事發在6月11日，近中午時分的宜蘭市南橋路車流很多，謝小姐將近中午騎機車路過，要去保母家載回孩子餵母奶，就在騎車道路的前方，一架噴灑農藥的無人機飛過，突然有不明液體從天而降，「嘴巴有吃到一點」，當時正是農忙季節，這才注意到上方的無人機噴農藥，噴到她的臉，整個人大崩潰。

她趕緊停車，找尋一旁田主與操控農藥噴灑的人，上前要求他們告知藥名，對方說只是農藥，對人體無害，田主要她用現場水龍頭洗臉沖一沖。

謝小姐說，她急著回家餵奶，這農藥會不會透過奶讓孩子吃到？孩子吃到會不會中毒？她回家還可以餵奶嗎？一連串的疑問冒出來，現場沒人可以回答；她不敢去保母家，回家趕緊換下全身衣物含背包，徹底把全身況洗乾淨，再去帶回小孩。

她說，自己8年不孕，人工試管失敗3後，自然懷上這個寶貝，為了孩子，她的飲食習慣大改變，注重食安與營養，但是卻「吃到農藥了」。

這種情況她不敢餵奶，看著孩子餓了哭，她也哭，於是開車載孩子去找田主，要找出灑農藥者聯絡方式，但田主說是透過別人介紹，不知道是誰，也沒有聯絡方式，只知是南部來的，噴完收錢走人。