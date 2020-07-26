受惠農遊券 宜縣農會業績爆量

250元的農遊券好買好用，替宜蘭縣農會帶來驚人業績，接連一周每日平均收券量800張以上，周六更一舉衝破2329張農遊券，幾乎是平日的3倍，昨天也有很多外縣市遊客買完商品要趕回台北，賣場的人潮沒間斷過。

第一波農遊券本月14日公布中籤結果，上門到縣農會購物的客人就逐日成長，第二波中籤公布後，人潮更是驚人。這一周來每天都維持收到800張以上農遊券，周六是政策實施的第二個假日，光這一天就收到2329張農遊券，員工忙到不可開交。

縣農會有縣內小農供應的各式產品及友善耕種農產品，民眾雖然是來使用農遊券，但也帶動其它商品販售，農會統計周六當天業績就將近80萬元。

縣農會表示，平常日以在地客居多，假日來的絕大多數是外地客，昨天上午有很多準備北返的遊客來購物，而且以宜蘭在地生產的「養生豆奶」好喝又耐保存，成了搶手貨，架上整箱的豆奶很快就被搬空再補貨，目前綜合口味已經缺貨，負責供貨的員山鄉農會正加工趕生產，優質白米也賣得很好。

農會供銷部主任林蔡焜表示，原本就有預期這個假日人潮會比上周假日多，但沒想到前天收到的農遊券是這周以來、單日的平均券量3倍以上，連他們也有點嚇到感到「意外」，為了提供完善服務及補供貨，員工幾乎忙到來不及休息。