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花蓮市首個原住民聚會所 華東部落今啟用
花蓮華東大本部落聚會所今天舉行啟用儀式，原民會主委夷將‧拔路兒表示，聚會所不僅是族人辦理歲時祭儀場所，具有生活教育、祭儀傳承的功能。行政院先後核定兩期「花蓮縣部落聚會所興建計畫」總計4.56億元，花蓮縣政府預計完成興建31座聚會所，目前已完工5座，施工中1座，還有25座正規畫中，盼早日完工啟用。
夷將表示，聚會所對部落有很重要的意義，是部落喜慶、活動、討論事務與聚集話家常的地方，但不是每個部落都有聚會所，因此行政院從106年開始，核定「花蓮縣部落聚會所興建計畫」，經費總計4.56億元。
其中在花蓮市興建6座聚會所，今天啟用的華東Tuwapun (大本)部落聚會所是第1個完工，目前仍有25座辦理用地變更及規畫設計作業中，希望花蓮縣政府與各公所能儘早完成相關作業，讓族人早日使用。
花蓮縣長徐榛蔚說，花東基金二期投入2億多元，預計興建17座聚會所，感謝原民會補助100萬元，讓縣府可針對聚會所做土地變更及興辦事業使用。另花東基金三期核定1.9億元，有13個聚會所盤點中，期盼原民會繼續支持，讓聚會所興建工程得以順利進行。
花蓮市長魏嘉賢表示，因為土地取得有其難度，花蓮市要興建聚會所相當困難，而大本部落聚會所得以興建成，更是難得，這需要部落族人，中央政府及地方政府與各級民代的努力才能完成。
魏嘉賢說，花蓮市公所最近推出「奇萊玩一夏」，結合戶外旅遊及運動，遊程的3條路線包括部落、歷史館舍及海岸，因此，大本部落文化聚會所將是花蓮市部落觀光產值核心，市公所也會積極向上級爭取興建其他聚會所。
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