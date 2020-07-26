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花蓮景區熱門 秀姑巒溪泛舟夯

中央社 / 花蓮縣26日電

被新冠肺炎疫情壓抑大半年的出遊念頭蠢蠢欲動，隨著暑假旅遊旺季的到來，花蓮各著名景區屢屢出現熱鬧景象；旅遊業者認為解封又碰上暑假，現在人潮已回到過去暑假的水準。

天氣炎熱，水上運動正夯，花蓮秀姑巒溪泛舟吸引許多遊客體驗，有民眾戲稱「像下水餃」一般擁擠。

泛舟業者林永樂接受中央社記者訪問表示，因為正值暑假，許多家庭帶著孩子來玩，週末、週日秀姑巒溪一天約有逾1600人泛舟；共有8家業者經營泛舟，會安排上午3個梯次，與幾個月前疫情爆發時相較，人潮確實回來了，也幾乎回到往年暑假的水準。

秀姑巒溪為台灣東部最大的河川，河流切穿海岸山脈，形成峽谷與曲流；每年5月到10月豐水期，可讓遊客體驗泛舟活動的刺激與快感。不過今年入夏至今花蓮南區面臨乾旱，秀姑巒溪水量也比往年少。林永樂說，雖然少了水量豐沛的刺激，但峽谷與曲流地形與地質等特殊景觀，能為遊程加分。

另外，太魯閣國家公園也是花蓮旅遊的熱門景點，陳姓導遊說，最近太魯閣國家公園內的停車場都車滿為患，主要是自駕的遊客很多。因為蘇花改通車後，行車較安全又省時，自駕也能減少疫情傳播機會；不過人潮和以前沒有疫情時的暑假相較，還是差了一些。

太魯閣國家公園 疫情 林永樂

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