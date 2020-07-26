2億7宜蘭砂仔港二號抽水站完工 將可減少30幾公頃淹水

宜蘭縣今年獲得中央核定「縣市管河川及區域排水整體改善計畫」2億7040萬元，預計新建砂仔港二號抽水站，有助於解決得子口溪水患問題，目前正進行細部設計，預計施工發包後，明年底啟用發揮抽水功能，可減少30幾公頃的淹水面積。

得子口溪是溪北大礁溪一帶的重要排水系統，其中砂仔港排水集水區的地貌平緩低窪，且地表逕流不易進入排水系統。當砂仔港排水受感潮頂托時，必須關閉砂仔港排水下游的二十五連防潮閘門，此時低窪區域內的積水無法排出，僅能依靠機械抽水。

經歷年降雨量及積水分析，砂仔港抽水站的抽水能量不足，縣政府向中央爭取今年獲得補助2億7千多萬元，計畫在現有的砂仔港抽水站旁，增建4台砂仔港二號抽水站。

縣長林姿妙今天前往了解工程進度，指示加速進行「砂仔港二號抽水站新建工程」的工程細部設計，預計明年初發包施工，工期500天，爭取在110年發揮抽水功能，未來將舊的砂仔港抽水站進行聯合操作，預估可減少淹水面積約31.2公頃。