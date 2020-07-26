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花蓮環保科技園區成生態園區 環保局澄清維護得很好

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮鳳林環保科技園區被稱為生態園區，環保局澄清維護得很好。記者王思慧／攝影
花蓮鳳林環保科技園區被稱為生態園區，環保局澄清維護得很好。記者王思慧／攝影

花蓮鳳林鎮環保科技園區耗資8.6億元興建，卻乏人問津、空無一人，甚至傳出成為動物的窩，被外界稱為「生態園區」。花蓮縣環保局澄清，園區環境維護得很好、也很乾淨，並無動物居住；工程會曾要求環保署能不能鬆綁產業，好讓其他產業進駐。縣議員認為，應該要有願景和規畫配套措施，才能真正活化園區。

環保局表示，日前公共工程委員會曾要求環保署，研議是否鬆綁七大產業；7月初曾召開活化會議，看有哪幾個鬆綁後的產業能進駐，將報給行政院。強調園區內維護得很好，且招商一直都沒有停，隨時歡迎廠商進駐。

花蓮縣議員楊華美說，22公頃大的環保科技園區內只有2個廚餘機，裡面空蕩蕩，之前進去時，還看到有些大樓斷水斷電。由於園區的招商誘因較弱，因此縣府應該要有吸引廠商的條件，或是配套輔導機制，且園區周邊荒蕪一片，相關的交通、食宿等也要有規畫，讓廠商願意進駐。

楊華美表示，最好縣府能規畫城市願景和相關策略，才能早日找到符合願景的廠商，帶動周邊鄉鎮經濟，希望縣府好好規畫，不要只是喊口號。

花蓮鳳林環保科技園區耗資8.6億元興建，卻乏人問津，環保局正研擬鬆綁產業規範。記者王思慧／攝影
花蓮鳳林環保科技園區耗資8.6億元興建，卻乏人問津，環保局正研擬鬆綁產業規範。記者王思慧／攝影

願景 環保署 行政院

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