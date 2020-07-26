日升之鄉太麻里優人擊鼓迎曙光 為地球祈福
台東縣太麻里千禧曙光紀念園區今天清晨約有300人齊聚，在優人神鼓擊鼓聲中，迎接第一道曙光，並唱誦祈禱文共同為地球祈福。
今天是農曆6月初六，在民間稱為天貺節、翻經節，天貺即玉皇上帝賜利之意，傳說這天開南天門，玉皇上帝親臨視察人間功過。
太麻里有日升之鄉之稱，太麻里千禧曙光紀念園區更是每年迎接第一道曙光的知名景點。今天清晨天未亮，優人神鼓團員就在沙灘上擺齊鼓具，5時左右在第一道曙光照耀下，以擊鼓供養天地山海。
優人神鼓團1988年在木柵老泉山創團，多年來受邀至全球重要藝術節演出。去年老泉山上基地遭祝融打擊，藝術總監劉若瑀今天帶領團員向天地祈福，同時對於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情、暖化危機等，藉莊嚴鼓聲向天地懺悔，為地球祈福。
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