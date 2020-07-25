花蓮延平王廟文物普查 2文物建議列入一般古物保存

建廟近170年的花蓮市延平王廟，是漢人到花蓮開墾的重要起源地，與花蓮開發習習相關；文化局委託學者對廟內文物作研究調查，經過半年考證，加上科學儀器檢測，建檔239件文物，其中刻花東溪窯筒形爐、延平郡王鄭成功開基神像，建議文化局指定保存。

文化局獲文化部文化資產局補助，委託逢甲大學歷史與文物研究所團隊執行延平郡王廟文物普查建檔暨潛力古物研調計畫，莊研育、李建緯率領的研究團隊，歷經半年研究，並使用紫外線、紅外線、X光及手持式X─射線螢光分析等科學性儀器作檢測，確認其歷史價值。

其中紅外線是用來判別文物上的碳反應，可辨識出年久淡化，肉眼看不到墨跡和落款，X光是用來了解內部結構，藉由科學儀器數據，可讓研究團隊考證文物的工藝技術，確認其文化資產價值。

團隊半年下來共普查建檔239件文物，包括供像類8案共12件；頌贊公告類7案12件；供器法器類10案171件；樂器類1案1件；家具擺飾類3案14件；圖書文獻類1案1件；建築構件類1案共28件，今天在廟內發表成果。

計畫主持人李建緯教授表示，延平王廟創立於咸豐元年（1851年），歷經清代、日據時期及民國，保有許多珍貴文物，其中開基延平王神像及清朝刻花東溪窯筒形爐，具「一般古物」文資價值潛力。

延平王神像寬15點5公分、深12點5公分、高27公分，相傳是先民黃阿鳳在咸豐元年從自台南府城恭請至花蓮供奉；另外清朝刻花東溪窯筒形爐，原本被當作香爐使用，藉由這次調查，找出它的歷史價值。但研究過程中也發現，廟方供存的咸豐元年款黑令旗，也許是為方便辨識，旗面被用黑筆寫下「咸豐元年」字樣，相當可惜。