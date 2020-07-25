培育水保小尖兵 水保局花蓮分局邀專業技師入偏鄉開課

農委會水土保持局花蓮分局為提升國小學童水土保持知識，讓水保教育向下紮根，請來專業水土保持技師前進秀林鄉銅門國小，以生動活潑的實驗操作活動，帶領學童認識台灣的自然環境，並透過專業解說，讓學童懂得愛護山林，保育水土資源。

水保局花蓮分局長陳淑媛說，近年來與專業水保技師合作，巡迴偏鄉學校宣導水保知識。其中，曾發生過大規模土石流災害的秀林鄉銅門村，銅門國小是去年的札根培育課程對象，今年再度邀請水保技師鍾東宏，辦理進階水保教育課程。

鍾東宏分三階段規畫水保小尖兵課程，從7月中旬到24日展開教學，他表示，第一階段是結合學校正推動的環保育課程，增加土壤沖蝕實驗概念，第二階段則是帶領學童回顧家鄉的災情歷史，搭配空拍影片和模型教學。

第三階段重點在於認識地形環境，透過立體化方式，引導學童重新認識坡地環境，並設計製作銅門社區旁溪流的坡地環境地形，讓學童從家鄉環境開始，進而愛護山林，也懂得保育水土資源。