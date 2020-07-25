花蓮延平王廟文物普查 認定2古物具文資價值

花蓮市延平王廟建廟169年，文化局委外執行文物建檔及研究，經專業團隊檢證，認定來自清晚期的開基延平王神像及刻花東溪窯筒形爐具文資價值，建議指定「一般古物」文化資產。

花蓮縣文化局獲文化部文化資產局補助經費，委託鹿溪文史工作室負責人莊研育、逢甲大學歷史與文物研究所長李建緯等團隊執行「108-109年花蓮市延平王廟文物普查建檔暨潛力古物研究調查計畫」，今天舉行研究成果發表會。

李建緯指出，這次普查建檔31案共239件文物，以供器法器類171件最多，另有建築構件、供像類、頌贊公告類、樂器類、家具擺飾類，以及圖書文獻類。

李建緯表示，備受注目的延平郡王鄭成功開基神像、東溪窯筒形青瓷爐，經檢測來自清代晚期，建議文化局提報「一般古物」文化資產；另有14件文物雖同樣具有潛力，但因文獻資料不足等因素，建議文化局列冊追蹤。

研究團隊透過紅外線、X光等科學化儀器，從裡到外，檢視肉眼看不到的年久墨跡、內部結構，考證文物的工藝技術，推算歷史背景。以刻花東溪窯筒形爐為例，原本是外觀看起來不起眼的香爐，經科學檢測，證實是具有歷史價值的青瓷爐。

李建緯也提到，目前存放環境並不適合文物存放，已有文物出現脆化情形，建議文化局依程序辦理古物指定後，按文資法向中央申請經費，在廟裡建置恆溫保存室等設備，也希望後續能出版記載文獻。

花蓮縣文化局指出，延平王廟創立於清咸豐元年（西元1851年），是先民拓墾後山的發祥地，廟內主祀神明為鄭成功，歷經清代、日治及民國，保留珍貴文物，首度進行科學性檢測。經這次調查結果，將做為未來保存及指定文資身份參考。