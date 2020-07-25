這間廟捐救護車有洋葱 當年住持被送醫救命很感恩
基隆市寶明寺釋心常法師昨天捐贈1輛救護車給消防局，說起捐贈緣由有洋葱。原來住持多年前接受救護人員的幫忙，坐救護車送醫救命，因山區路段山坡陡且崎嶇，感受到救護人員辛苦，感恩在心內多年，捐救護車是完成多年的心願。
寶明寺昨天在建廟90周年活動時辦理救護車捐贈儀式，由局長陳龍輝代表受贈。陳龍輝說起捐贈緣由，釋心常法師透露，多年前接受過救護人員的幫忙，坐救護車送醫，由於寶明寺的山區路段坡陡，感受到救護人員的辛勞，心中發願，希望能夠回饋社會，捐救護車算是完成多年來的心願，希望能載更多的傷病患送醫，救治生命。
陳龍輝表示，基隆市一年約有1萬7千件的緊急救護案件，救護車可增加緊急救護服務效能，感謝到場的市府社會處吳挺鋒、科長簡寶秀、議員鄭文婷、律師郭祐舜等協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言