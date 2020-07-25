快訊

香港病例再創單日新高 港府：難以評論何處是重災區

這間廟捐救護車有洋葱 當年住持被送醫救命很感恩

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
這間廟捐救護車有洋葱，當年住持救護車送醫救命很感恩。圖／基隆市政府提供
這間廟捐救護車有洋葱，當年住持救護車送醫救命很感恩。圖／基隆市政府提供

基隆市寶明寺釋心常法師昨天捐贈1輛救護車給消防局，說起捐贈緣由有洋葱。原來住持多年前接受救護人員的幫忙，坐救護車送醫救命，因山區路段山坡陡且崎嶇，感受到救護人員辛苦，感恩在心內多年，捐救護車是完成多年的心願。

寶明寺昨天在建廟90周年活動時辦理救護車捐贈儀式，由局長陳龍輝代表受贈。陳龍輝說起捐贈緣由，釋心常法師透露，多年前接受過救護人員的幫忙，坐救護車送醫，由於寶明寺的山區路段坡陡，感受到救護人員的辛勞，心中發願，希望能夠回饋社會，捐救護車算是完成多年來的心願，希望能載更多的傷病患送醫，救治生命。

陳龍輝表示，基隆市一年約有1萬7千件的緊急救護案件，救護車可增加緊急救護服務效能，感謝到場的市府社會處吳挺鋒、科長簡寶秀、議員鄭文婷、律師郭祐舜等協助。

這間廟捐救護車有洋葱，當年住持救護車送醫救命很感恩。圖／基隆市政府提供
這間廟捐救護車有洋葱，當年住持救護車送醫救命很感恩。圖／基隆市政府提供

救護車 法師 基隆

延伸閱讀

澎湖旅遊大爆發！交通意外頻傳 縣長：慢行 才不虛此行

急性心肌梗塞年奪逾萬命 3縣市發生率最高

救護車出勤頻率高 前5月平均29秒一次

心肌梗塞發生率 花蓮最高 新北人數最多

相關新聞

「你慢慢走，我等你」 親切女司機等老人坐定位才開車

基隆市公車不少老人搭乘，還有身障者也多，司機常要面臨各種突發的狀況，有的司機十分貼心，會等老人家坐到定位後才開車，還說「...

花蓮延平王廟文物普查 2文物建議列入一般古物保存

建廟近170年的花蓮市延平王廟，是漢人到花蓮開墾的重要起源地，與花蓮開發習習相關；文化局委託學者對廟內文物作研究調查，經...

影／基隆罕見大閃電1秒擊東西岸山頭 議員驚全程拍下

基隆市今天下午2點多雷電交加，閃電不斷，並下起大雨，基隆市議員楊石城在虎仔山住處，拍下大閃電。他說，1秒的時間，閃電打中...

台東太麻里鄉排灣4部落聯合豐年祭 族人不忘防疫！

台東太麻里鄉排灣族加拉班、利里武、大麻里和拉加崙等4部落今天舉辦聯合豐年祭，雖然今年疫情影響規模不如以往，但仍不減族人熱...

南非女孩臉書跨海尋親 壽豐鄉公所協助找到失聯20多年家人

在花蓮壽豐鄉出生、目前住在南非的吳慧珍，最近透過臉書，尋找已失聯20多年、住在壽豐鄉的親屬；壽豐鄉公所機要秘書江思婷看到...

公車開走阿嬤沒上車 2孫子車上心急貼心公車司機停車等

新北日前發生漸凍人胡庭碩搭三重客運被拒載，市府依公路法開罰業者。基隆卻發生一起乘客對司機大為按鑽的事情，因為一名阿嬤帶著...

獨／他自製掃碼機一秒搞定 助關山鎮農會狂掃農遊券

疫情解封後，國人展開「報復性」出遊，加上農委會發行的500萬張，每張250元農遊券加乘，讓台東縣內九大農會超市販售的農產...

台東部落文健站 推原民傳統養雞

台東縣政府與國立台東大學教授張育銓、延平鄉永康部落文化健康站合作，推動養殖健康雞，昨天正式啟用健康雞舍。縣長饒慶鈴將新配...

蘇澳轉運站髒亂 已開4次罰單

暑假期間蘇澳轉運站旅客多，站體內髒亂，因站場由縣府委託客運業者管理維護，宜蘭縣蘇澳鎮公所表示，這已是去年以來第4次因髒亂...

李國明獲師鐸獎 花蓮唯一

花蓮縣宜昌國小校長李國明出身窮困，曾是住豬圈、燃煤油燈讀書的孩子，成績優異的他，讀師專成為翻轉命運的最好選擇。奉獻教職3...

防下水道堵塞 宜蘭啟用都市「內視鏡」

下水道通不通暢？地表看不出來，宜蘭縣政府水利資源處為確保不阻塞，啟動「TV檢視作業」，有如內視鏡一樣，透過監視器，早期發...

熱門新聞

影／基隆罕見大閃電1秒擊東西岸山頭 議員驚全程拍下

上萬遊客衝澎湖！報復性亂象激增 澎湖人：生活大不易

影／她揭農地種電節節進逼現況 光電板就在水雉家門口

11天湧入旅客是居民60倍 綠島人：不要再進來了

影／午後陣雨嚇不倒遊客 合歡山武嶺人車爆滿

南非女孩臉書跨海尋親 壽豐鄉公所協助找到失聯20多年家人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。