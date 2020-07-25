這間廟捐救護車有洋葱 當年住持被送醫救命很感恩

基隆市寶明寺釋心常法師昨天捐贈1輛救護車給消防局，說起捐贈緣由有洋葱。原來住持多年前接受救護人員的幫忙，坐救護車送醫救命，因山區路段山坡陡且崎嶇，感受到救護人員辛苦，感恩在心內多年，捐救護車是完成多年的心願。

寶明寺昨天在建廟90周年活動時辦理救護車捐贈儀式，由局長陳龍輝代表受贈。陳龍輝說起捐贈緣由，釋心常法師透露，多年前接受過救護人員的幫忙，坐救護車送醫，由於寶明寺的山區路段坡陡，感受到救護人員的辛勞，心中發願，希望能夠回饋社會，捐救護車算是完成多年來的心願，希望能載更多的傷病患送醫，救治生命。