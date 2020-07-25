鸚鵡解封展翅高飛 台東天空五彩繽紛
「解封了，飛吧」上百隻鸚鵡今天陸續在台東市、池上鄉放飛，將天空裝扮的五彩繽紛，希望新冠肺炎疫情過後的天空一樣美麗。
南部70多名寵物鳥友，今天帶著100多隻鸚鵡到台東市海濱公園國際地標和池上大坡池進行放飛訓練，繽紛的羽毛，展翅在藍天白雲下翱翔，吸引許多遊客目光。
這些鸚鵡非常聽話，聽到主人呼喊名字，就會慢慢飛回主人身邊，但也有比較調皮，多繞了2圈。
這些鸚鵡身價不乏超過新台幣幾十萬元，來自高雄的涂姓鳥友，飼養了1隻價值70幾萬元的卡布里金剛鸚鵡，屬於好幾代混血鳥種。涂姓鳥友說，鸚鵡壽命長、智商高，而且很貼心，看得懂主人的喜怒哀樂。
屏東縣鸚鵡大聯盟會長王一娟表示，因國內新冠肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，就邀約鳥友到台東進行旅遊及寵物鳥放飛訓練，早上先到海濱公園國際地標，下午造訪池上大坡池公園，順道與台東地區鳥友交流，鳥友都幫鸚鵡綁上GPS掌握行蹤，不會亂飛失蹤。
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