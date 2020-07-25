影／基隆罕見大閃電1秒擊東西岸山頭 議員驚全程拍下

基隆市今天下午2點多雷電交加，閃電不斷，並下起大雨，基隆市議員楊石城在虎仔山住處，拍下大閃電。他說，1秒的時間，閃電打中基隆港東西岸各一座山頭，接著橫掃基隆，真的沒見過。

中央氣象局今天針對16縣市發布豪雨大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，今天新北市及台北市等有局部大雨或豪雨，宜蘭、南投地區、基隆北海岸及各地山區有局部大雨發生。