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影／基隆罕見大閃電1秒擊東西岸山頭 議員驚全程拍下
基隆市今天下午2點多雷電交加，閃電不斷，並下起大雨，基隆市議員楊石城在虎仔山住處，拍下大閃電。他說，1秒的時間，閃電打中基隆港東西岸各一座山頭，接著橫掃基隆，真的沒見過。
中央氣象局今天針對16縣市發布豪雨大雨特報。受到午後對流雲系發展旺盛，今天新北市及台北市等有局部大雨或豪雨，宜蘭、南投地區、基隆北海岸及各地山區有局部大雨發生。
楊石城住在基隆市中山二路虎仔山地標附近，在他家4樓就可以看到基隆港東、西岸，他表示，下午2點多雷電交加，閃電不斷，雷聲不斷轟隆隆向，閃電多到很嚇人，他趕快用相機錄下雷電交加過程，剛好拍到大閃電，在1秒的時間，閃電打中基隆港東西岸各一座山頭，接著橫掃基隆，十分的罕見，真的沒見過。
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