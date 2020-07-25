台東飆攝氏40.2度 平全台歷史高溫紀錄

台東大武地區今天飆出攝氏40.2度高溫，平台東16年前創下的全台歷史高溫紀錄，為台東再添一筆極端氣候。

台東地區從上波梅雨季過後至今已有1個多月沒有明顯雨勢，7月至今每天都籠罩攝氏35度左右的高溫，中央氣象局大武氣象站今天更觀測到攝氏40.2度的高溫，平全台歷史高溫紀錄。

上次最高溫歷史紀錄是民國93年5月9日，同樣是發生在台東。根據中央氣象局紀錄，目前台灣前5名歷史高溫分別是，民國93年台東的40.2度高溫，民國109年台東大武的40.2度，民國93年的台中39.9度，民國77年的台東39.7度，民國109年7月台北的39.7度，其中台東有3個。

中央氣象局台東氣象站表示，台東溫度偏高的原因主要是焚風現象，因西南風翻過中央山脈時水氣被山擋住，只有風下降，溫度也就跟著升高。

大武地區在民國104年6月，曾經吹了11天的焚風，從26日至30日連續4天溫度都超過攝氏38度。

暑假過後，台東大小溪流幾乎都是爆滿，尤其是例假日幾乎都是全家整天窩在溪流泡湯、烤肉。