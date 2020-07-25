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「你慢慢走，我等你」 親切女司機等老人坐定位才開車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
開公車10多年的女司機林素慧，曾獲選優良駕駛。記者游明煌／攝影
開公車10多年的女司機林素慧，曾獲選優良駕駛。記者游明煌／攝影

基隆公車不少老人搭乘，還有身障者也多，司機常要面臨各種突發的狀況，有的司機十分貼心，會等老人家坐到定位後才開車，還說「你慢慢走，我等你」，也有司機會下車扶老人家上車，還有202線司機也遇過有一起搭車的人卻沒上車，司機特地停下等候，當時1人在車上，1人在車下，用手機聯絡絡，幸虧司機好心，才一起上了車。

基隆市公車處司機平時會遇到很多不同狀況，有不少案件是因為民眾反映在社群或者臉書，公車處才發現，有不好的就會檢討，有為民服務的會查明表揚。

開公車10多年的女司機林素慧，曾獲選優良駕駛，她個性很親切細心，公車處少數的女駕駛，屬建德分站，常指派長青學苑專車駕駛，也有開其他路線公車，她親切招呼年長乘客很有一套，都會耐心回答乘客遇到問題，多次受到長輩稱讚。

她看到老人家或行動不便者都會細心地說「你慢慢走，我等你」，直到老人家坐定位才會開車，讓阿公阿嬤都很喜歡她，把她當女兒般，互動親切。

司機遇到狀況多，曾有司機看到一名失智老人家到站了未下車，司機上前詢問也沒有回答，即機警護送至總站，並協助報案，幫忙找到家人才沒有流落街頭。還有司機撿到皮夾熱心找到失主。

市公車處長陳新埤表示，每年都辦理司機教育訓練，提升服務品質加強要求，因此現在投訴案很少。之前也有遇過202線司機特別把公車停在信二路市警局路邊等候，當時1人在車上，1人在車下，因沒注意沒搭上車，2人用手機聯絡，幸虧司機好心，才一起上了車。

公車 基隆 身障者

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