宜蘭新去處 校長宿舍變身旅人書店開幕了　

羅東鎮成功國小校長宿舍被列為宜蘭縣歷史建築，羅東鎮公所委託宜蘭獨立書店品牌「moku旅人書店」進駐規畫，變身旅人書店，今天開幕，除新增好去處，還將舉辦小鎮讀書會、青創藝文市集、小鎮創作品展售、宜蘭文化選書等，發展文化觀光。

羅東鎮公所指出，成功國小校長宿舍是羅東鎮重要的歷史建築，自1937年興建以後，在90年代因為年久失修、屋況危急，在2007年拆建後，曾先後由社福機構及顧問公司以藝文咖啡館形式進駐經營，作為民間長期推廣小鎮藝文、活化歷史空間的空間據點，今年則由鎮公所委託宜蘭獨立書店品牌「moku旅人書店」進駐規畫為旅人書店。

「不只是賣書而己！」旅人書店今天開幕，羅東鎮鎮長吳秋齡指出，成功國小校長宿舍在地方青創團隊以獨立書店形式進駐之後，小鎮文化廊道上另一端點「羅東樟仔園文化園區」，將逐步轉型為地方青年創育基地，讓羅東小鎮文化廊道不只是一條守護地方生活記憶的文化路徑，更是羅東青年回到小鎮羅東參與在地，啟動創新的道路，為羅東帶來更美好的生活品質與產業契機。

羅東校長宿舍變身書店規畫「小鎮文化書店」、「小鎮文創展品展示區」、「小鎮青創空間」等，今天開幕，也安排小鎮地景繪畫創作課程。

鎮公所並表示， 旅人書店進駐，啟動經營，將發揮書店團隊在文創商品開發、深度旅遊導覽、藝文活動舉辦等文化觀光專長，並在校長宿舍辦小鎮讀書會、青創藝文市集、小鎮創作品展售、宜蘭文化選書等。

營運時間上午11點到下午6點，每周二、三公休，更多資訊請參考