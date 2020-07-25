台東太麻里鄉排灣4部落聯合豐年祭 族人不忘防疫！

台東太麻里鄉排灣族加拉班、利里武、大麻里和拉加崙等4部落今天舉辦聯合豐年祭，雖然今年疫情影響規模不如以往，但仍不減族人熱情，大家手牽手跳團體舞，也有傳統競技炒熱氣氛，同時不忘防疫，讓豐年祭安全又健康。

聯合豐年祭在活動中心舉行，一開始由部落耆老率領族人「謝神」祈福儀式後，隨即展開各項活動與表演。首先登場的是傳統歌舞邀約，由各部落族人到場中央手牽著手，隨著歌聲起舞。大家聚在一起歌舞，象徵傳承、聯絡情誼及迎賓歡迎的表現。

活動中安排了各項傳統競技比賽，包括搗篩小米、射矛、鋸木材、兒童角力、頂小米等等，讓各部落派出精英中的精英，試圖為個人拿下最高榮譽，比賽中趣味恆生，部落加油團都以豐富創新的加油方式，來為選手加油打氣。