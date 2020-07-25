南非女孩臉書跨海尋親 壽豐鄉公所協助找到失聯20多年家人

在花蓮壽豐鄉出生、目前住在南非的吳慧珍，最近透過臉書，尋找已失聯20多年、住在壽豐鄉的親屬；壽豐鄉公所機要秘書江思婷看到這篇尋人啟事，主動聯繫，找到吳家人住處，鄉長劉耀宗昨天前往探視，並錄製一段影片，讓吳慧珍可以隔海看到思念已久的家人。

28歲的吳慧珍，父親是壽豐鄉人，母親是南非人，她在台灣出生，家有3兄妹，但很小的時候父親就過世，母親帶她們回到南非，就此與台灣親人斷了聯絡。

吳慧珍雖在南非成長，但一直很好奇自己的身世，不會中文的她，最近透過台灣友人在臉書發布訊息，想尋找台灣家人。江思婷看到後大受感動，主動協助，透過網友翻譯，取得吳家在壽豐的地址資訊，尋訪後果然在壽豐鄉山邊路找到吳慧珍的小姑姑吳秀英。

鄉長劉耀宗、前鄉長曾淑懿與江思婷等人，昨天帶著民生用品到吳家探視。吳秀英說，連她在內有6個兄弟姊妹，吳慧珍是二哥吳阿水的女兒，20多年前過世後，二嫂帶著3個孩子回到南非，因為語言不通且距離遙遠，逐漸斷了音訊。

她表示，多年來家人始終掛念遠在南非的幾個孩子，尤其是大姊，因為照顧過她們有感情，一直很希望她們能夠再回台灣看看家人，但可能是聯絡電話換過，找不到人，不過家裡一直都留著吳慧珍兄妹幼年時的照片。

江思婷還帶來吳慧珍現在的照片，讓吳秀英看看姪女的模樣，吳秀英翻出二哥年輕時照片一比，直呼「父女倆長得很像」。鄉公所也拍下一段吳秀英的影片，傳給吳慧珍。影片中，吳秀英向姪女說：「慧珍，我是姑姑，其他姑姑都走了，只剩我一個人，希望妳們能早點回台灣來看我，我很想念妳們」。