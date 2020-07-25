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公車開走阿嬤沒上車 2孫子車上心急貼心公車司機停車等

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
公車開走阿嬤沒上車，2孫子車上心急好心公車司機停車等。記者游明煌／攝影
公車開走阿嬤沒上車，2孫子車上心急好心公車司機停車等。記者游明煌／攝影

新北日前發生漸凍人胡庭碩搭三重客運被拒載，市府依公路法開罰業者。基隆卻發生一起乘客對司機大為按鑽的事情，因為一名阿嬤帶著2名9歲、6歲小孫子參加活動，阿嬤折返回去拿雨傘，2個小孫子上車才發現阿嬤沒上來，司機已把開走了，但得知後馬上在路口停下車等阿嬤，貼心舉動讓阿嬤好感動。市公車處表示，會查明獎勵。

這名阿嬤18日帶著分別9歲、6歲的小孫子到潮境公園參新住民健走活動，結束後到海科館等往市區方向的公車要回家，當時是上午11點多。阿嬤發現她帶的傘沒在身上，回去找雨傘，沒想到2個孫子看到公車就上了，以為阿嬤跟在後面，阿嬤回頭看，發現公車已開走了。

阿嬤嚇呆了，還好9歲的哥哥馬上跟司機先生說，「我阿嬤還沒上車」，這位好心的司機特地把車停了下來等阿嬤。

哥哥說，當時司機等了好幾個綠燈的時間，但都還沒看到阿嬤，因為有乘客問「是否可以開車了」，司機為免其他乘客等太久，只好讓小孩子下車去找阿嬤，當時阿嬤已在後方，走幾步嬤孫就見到面了。

2個孫子一見到阿嬤就說，「公車剛剛一直在等妳」，阿嬤不好意思讓司機久等，示意司機開走，雖然沒搭上車，但孫子回到阿嬤身邊。

阿嬤的女兒把這段司機等乘客的過程貼在臉書社群道謝，她說，媽媽要她謝謝那位好心的司機，對公車停車等她耽誤時間感到很抱歉，也像公車的乘客表示歉意。但特別感謝八斗子新豐街往市區方向的公車司機的好心與耐心。

海科館站牌有多路公車，當天搭哪線公車還要查明。基隆市公車處長陳新埤說，會調行車記錄器查證後獎勵，指司機有同理心，應該是103線八斗子到基隆，從望海巷發車經海科館到基隆市區。

公車開走阿嬤沒上車，2孫子車上心急好心公車司機停車等。記者游明煌／攝影
公車開走阿嬤沒上車，2孫子車上心急好心公車司機停車等。記者游明煌／攝影
公車開走阿嬤沒上車，2孫子車上心急好心公車司機停車等。記者游明煌／攝影
公車開走阿嬤沒上車，2孫子車上心急好心公車司機停車等。記者游明煌／攝影

阿嬤 基隆

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