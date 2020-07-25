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很吸睛！總價千萬元百隻鸚鵡齊飛台東國際地標天空

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
來自高雄的涂姓鳥友，飼養了一隻價值70幾萬元的卡布里金剛鸚鵡。記者尤聰光／攝影
來自高雄的涂姓鳥友，飼養了一隻價值70幾萬元的卡布里金剛鸚鵡。記者尤聰光／攝影

台東市海濱公園國際地標，今天上演總價千萬元的鸚鵡，齊飛壯觀畫面，來自南部70多位寵物鳥友，今天帶著1百多隻鸚鵡到國際地標放飛訓練，牠們在藍天白雲下翱翔，色彩斑爛，吸引許多遊客目光。

屏東縣鸚鵡大聯盟會長王一娟表示，因國內疫情趨緩，就邀約鳥友到台東進行旅遊及寵物鳥放飛訓練，早上先到海濱公園國際地標，下午在造訪池上大坡池公園，順道與台東地區鳥友交流，鳥友都幫鸚鵡綁上GPS掌握行蹤，不會亂飛失蹤。

1百多隻鸚鵡聚集國際地標，適逢周休假日，吸引不少民眾目光，大家紛紛拿起手機和相機拍照，色彩豐富的鸚鵡一起在空中翱翔，而且非常聽話，聽到主人在呼喊名字，就會慢慢飛回到主人身邊，但也有比較調皮，硬是多繞幾圈才甘願降落。

而這些鸚鵡寶貝，身價不乏超過幾十萬幾跳，其中來自高雄的涂姓鳥友，飼養了一隻價值70幾萬元的卡布里金剛鸚鵡，屬於好幾代混血鳥種。涂姓鳥友說，鸚鵡壽命長、智商高，而且很貼心，看得懂主人的喜怒哀樂，

這場鳥聚都是訓練有素的鸚鵡，每隻價格10萬元起跳，光今天聚集超過百隻的鸚鵡，總價超過千萬元，難得在台東的天空飛翔，七彩繽紛，非常吸睛。

台東市海濱公園國際地標，今天上演總價千萬的鸚鵡，齊飛壯觀畫面。記者尤聰光／攝影
台東市海濱公園國際地標，今天上演總價千萬的鸚鵡，齊飛壯觀畫面。記者尤聰光／攝影

台東 寵物 屏東縣

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