獨／他自製掃碼機一秒搞定 助關山鎮農會狂掃農遊券

疫情解封後，國人展開「報復性」出遊，加上農委會發行的500萬張，每張250元農遊券加乘，讓台東縣內九大農會超市販售的農產品，成遊客瘋搶的伴手禮，其中關山農會的米乖乖、米菓等貨架幾乎被掃光到快斷貨，但關山農會休閒中心結帳不塞車，只因休閒部主任彭衍芳發奇想，利用紙盒自製簡易「掃碼機」，一秒搞定，助農會狂掃農遊券條碼。

彭衍芳開玩笑的表示：「最近比過年還忙，真的有被報復到」。解封後的報復性旅遊以花東為首選，加上農委會發放的農遊券火上加油，台東各農會業績都爆量成長，關山鄉鎮農會「米國學校」最近湧入大量人潮。

彭衍芳表示，營業額成長逾5成，貨架上的伴手禮幾乎被掃空，賣場人員忙到沒空吃午餐，連餐飲部「客家大碗公飯」業績也成長快一倍。

由於每位遊客幾乎都出示農遊券，彭衍芳說，剛開始發現遊客出示手機上的農遊券條碼讓櫃檯小姐掃，遊客手抖，店員手也抖，對個老半天，就是掃不到條碼。

彭衍芳表示，他臨機一動，就用紙盒，一側挖空當上層，剛好放平板電腦當掃瞄器，另在左右兩側也割開兩個小洞採光用，並在紙盒前端挖空，方便遊客放置手機，不到半小時就完成一台條碼「掃瞄機」，讓消費手機能保持平穩，結果掃碼一秒就稿定。