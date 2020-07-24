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逾百居民陳情抗議設堆肥場 饒慶鈴：會有好結果

中央社 / 台東縣24日電

台東市豐原里有業者將設置堆肥場，上百名居民今天前往台東縣政府陳情表達反對。台東縣長饒慶鈴接受陳情指出，「希望大家今天做的事情要持續做」，相信「會有好的結果」。

有業者申請在台東市豐原里內興建堆肥場，目前已經依法取得建照，正準備施工。當地居民獲悉後，有人反對堆肥場進入，當地里長施學志及近2百居民今天前往台東縣政府陳情，表達反對。

台東縣議員陳銘風、周達三、林威志到場聲援。陳銘風表示，業者是經過合法的申請，站在縣政府的立場也沒有權力取消業者的合法作為，他建議聽取業者的意見，或是對業者道德勸說。

施學志指出，業者規劃興建原料處理室1棟、發酵處理室1棟、成品處理室1棟、管理室1棟、倉儲1棟共5棟建物，處理台東地區畜牧場禽畜糞，每日預計處理1萬4808公斤，且由堆肥場派車輛至各畜牧場收集禽畜糞運至堆肥場處理。

施學志表示，堆肥場設置勢必影響豐原里生活型態，相關單位並未溝通協調，漠視當地居民權益，經里民大會同意，今天向台東縣政府陳情，表達拒絕堆肥場。

台東市長張國洲也到場聲援，他指出，在縣政府核准文件上蓋的名字就是「饒慶鈴」，所以饒慶鈴一定要負責。

饒慶鈴出面接受陳情，她說，「希望大家今天做的事情要持續做，不要放棄，只要大家的心一直往那裡去做，我相信會有好的結果。感謝大家站出來，讓台東縣政府在後續的過程中更有力量來做這件事」。

台東縣政府農業處長許家豪表示，業者的土地使用合法，建照也拿到，站在縣政府的立場，只能在往後的建造過程、環保問題，以及日後營運的許可等問題從嚴把關。

台東 饒慶鈴 牧場

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