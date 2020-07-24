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防下水道堵塞 宜蘭啟用都市「內視鏡」

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府水利資源處啟動「TV檢視作業」，有如內視鏡一樣，透過監視器，早期發現下水道有無破損、裂縫、浸漏等，追蹤修復。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府水利資源處啟動「TV檢視作業」，有如內視鏡一樣，透過監視器，早期發現下水道有無破損、裂縫、浸漏等，追蹤修復。圖／宜蘭縣政府提供

下水道通不通暢？地表看不出來，宜蘭縣政府水利資源處為確保不阻塞，啟動「TV檢視作業」，有如內視鏡一樣，透過監視器，早期發現下水道有無破損、裂縫、浸漏等，追蹤修復，縣長林姿妙今天檢視，並表示優先執行商圈、餐飲業密集及學校、車站等交通熱點，預計檢查長度約10公里，確保像「都市靜脈」的下水道通暢。

宜蘭縣政府指出，宜蘭自92年起，推動建設宜蘭地區汙水下水道系統，規畫收集範圍為宜蘭、員山、壯圍、礁溪四城及縣政中心等地區，面積約2533.8公頃，建設總經費約68.6億元，平均日汙水量4萬5千公噸，已接管戶數2萬7341戶，接管普及率達百分之62.32，汙水管網涵蓋面積非常的廣，管渠維護工作更顯不易。

為確保公共汙水管渠輸送功能順暢，縣政府水利資源處表示，除定期辦理汙水人孔內、外部設施檢視作業外，今年對於商圈及餐飲業密集處容易引起油脂、毛髮堆積管段，及學校與車站等交通主要路段，如宜蘭大學神農路商圈、東門夜市、火車站、宜蘭高中與復興國中學區等熱區，優先以TV檢視，追查有無滲漏破損，縣長林姿妙今天（24日)即到宜蘭大學商圈視察下水道管路TV檢視作業。

水利資源處說明，TV檢視作業首先以高壓水柱清除管內沉積砂石、汙物、油脂硬塊等雜物，清洗後將橡皮充氣式止水栓塞住上游管線，阻絕上游水流流入檢查管道，並將TV鏡頭放置於管道內，透過在地面上監視器，觀察下水道破損、裂縫、浸漏與連接管狀況及紀錄錄影存檔，依檢查結果建置管線修復追蹤列管機制，歸納統計分析損壞原因及區域，並累積維護管理經驗，應用於後續開辦的蘇澳、頭城、礁溪及三星汙水系統。

林姿妙指出，宜蘭縣政府今(109)年將優先執行商圈、餐飲業密集及學校、車站等交通熱點，預計檢查長度約10公里，利用TV檢視設備深入地底環視管線，檢查管渠內部結構狀況，如發現損壞情形，可超前修復管渠，維持宜蘭都會區的靜脈暢通。

縣政府表示，管網TV檢視作業分年執行，管線延壽，以確保都市的靜脈通暢，而依水利資源處統計，去年（108年）宜蘭系統共接獲322件民眾通報堵塞案件，縣政府清疏，民眾如有發現汙水管線異常情形，請立即撥打1999服務熱線或全年24小時無休的清疏專線0800-25-50-55，縣政府會立即派員清疏，維護舒適的居家環境，創造宜蘭好生活。

宜蘭縣政府水利資源處為確保汙水下水道不阻塞，啟動「TV檢視作業」，縣長林姿妙今天檢視。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府水利資源處為確保汙水下水道不阻塞，啟動「TV檢視作業」，縣長林姿妙今天檢視。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府水利資源處啟動「TV檢視作業」，TV鏡頭放置於管道內，透過在地面上監視器，觀察下水道。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府水利資源處啟動「TV檢視作業」，TV鏡頭放置於管道內，透過在地面上監視器，觀察下水道。圖／宜蘭縣政府提供

林姿妙 修復 餐飲業

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