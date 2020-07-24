游泳、浮潛提防！龍洞灣出現錢幣水母 好看但有毒

夏天到了，許多人喜歡到海邊戲水，要小心被水母螫傷。東北角龍洞灣最近出現「錢幣水母」，模樣別致，因具有輕微毒性，建議別觸摸。

基隆海域在每年春夏時節可能出現水母，每年外木山長泳舉辦前，市府都會派人到活動海域打撈水母，避免選手受傷，但還是會傳出零星水母螫傷人事件。

水母美麗的外表下暗藏危機，像基隆沿海常見俗稱葡萄牙戰艦的僧帽水母，藍紫色外觀木當鮮艷，但因毒性較強，泳客苦被螫到產生劇烈過敏反應，嚴重可能喪命。

今年暑氣逼人，不少熱門戲水勝地，民眾像下水餃般下水消暑；東北角浮潛遊客也有增加的趨勢，除了享受海水清涼，還能欣賞海底美景。有遊客在龍洞灣戲水時發現像瓶蓋、像圓盤的漂浮物，仔細觀察原來是錢幣水母。

海大水產養殖學系副教授李孟洲說，錢幣水母是生存在熱帶、亞熱帶的表層漂浮性物種，不具自主遊動能力，主要藉由季風與波流移動。人體肌膚接觸到錢幣水母觸手時，可能產生過敏、紅腫與刺痛反應。

李孟洲表示，文獻顯示曾發現大量錢幣水母出現在日本北部海域，台灣近年有大量錢幣水母，研判可能是日本群體隨大陸沿岸流、黑潮支流移動而來，也可能是因為海水暖化，原本在深海的水螅體轉化為水母型態出現。

海洋大學兼任助理教授陳銘仁說，錢幣水母是眾多水螅蟲個體聚合而成，中間白色鈣質的硬圓骨片，是用來幫助漂浮。錢幣水母是台灣夏季常見的海中生物，有微毒性，建議民眾不要觸摸。錢幣水母若隨浪潮漂到岸上，曬太陽就會死亡。

基隆鳥會常務理事、海科館志工席平說，到海邊遊憩一定要懂得趨吉避凶。以水母危害來說，潛水客會穿著防寒衣，問題不大，但是浮潛和游泳民眾就要多加提防。到海域活動只要聽到有人被水母螫傷，就應該遠離那處水域，「不要自己流血才知道痛」。