影／海釣學院夜釣夯 海中看整頭大象再釣白帶魚好刺激

基隆市今年鎖管季昨天正式開始，市府推出多種海上休閒玩法，如升級版的「海釣學院」、昨晚首發出海，吸引很多民眾體驗。民眾從海中可以看到象鼻岩整頭大象，長長的鼻子深入海中，都十分興奮，還可以享受親手釣起白帶魚的快感。

「我親自釣到白帶魚了，拉上來了」、「從海上看到象鼻岩的大象好震撼，好美」北洋號昨晚7點多，頂著火紅的夕陽，從碧砂漁港出發，一直開到深澳漁港象鼻岩，沿路激起的浪花伴隨火紅的夕陽，讓遊客都拿起手機搶拍美景，直呼「好美」。

產業發展處海洋及漁農科長蔡馥嚀說，出來海上觀光，除了看夕陽外，從八斗子出發到深澳海域，特別的是可以看到酋長岩，從船上的角度可看到眼睛、鼻子和嘴巴，整個側身很清楚。再過去一點點可以看到整頭大象，長長的鼻子深入海中，比在深澳漁港只看到象頭美多了，也更為震撼，這個角度只有搭船才能享受看到，吹著海風、釣著魚，海中看大象好愜意。

產發處推出多種海上休閒玩法，例如升級版的「海釣學院」、六條兼具知性及網美最後的深度漁村旅遊路線、最hito的海上民俗文化體驗以及基隆美食特搜等，都可搭配振興三倍券、農遊券使用。

海釣學院夜釣體驗活動，從昨天起至9月底前天天開班，以基隆市四季不同釣魚主軸進行開班，7到8月的新手夜釣體驗班是以白帶魚、鯖魚及竹筴魚為主要目標魚種。產發處說，現階段基隆沿近海域漁況回報很好，即使是初學者都能有收穫。

學院有4個方案，A方案是基隆嶼+黃昏夜釣體驗(1人持桿)+船長私房料理；B方案是兩人同行(1人持桿)+海釣船長料理；C方案夏夜新手純釣魚+船長帶釣；D方案：企業團體包船價+船長私房料理。適合親子、情侶、個人或團體等不同需求，班主任是蔡馥嚀。

蔡馥嚀說，體驗過新手夜釣後可再進階挑戰北三鐵板班到北方三島釣紅甘，甚至要申請磯釣證才能登上基隆嶼周邊島嶼的磯釣班，在基隆各式各樣的海釣遊程應有盡有，可從暑假玩到年底，變身天才小釣手。