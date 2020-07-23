環島艱辛 單親媽1天罵完1年分的髒話 難掩對兒子的愛
單親媽媽陳嘉齡騎三輪車，載罹患腦麻的兒子小比展開環島旅行，今天來到基隆。基隆市議員張淵翔陪跑，並安排眾人在「八斗邀」友善餐廳用餐及休息，下午出發前往目的地淡水。
陳嘉齡常帶著小比參加國內路跑，母子情深成為佳話。她利用7月間沒有路跑的時間，安排環島之行，視為小比的畢業旅行。現在天氣正熱，雖然吃了不少苦頭，但仍堅信能完成目標。
陳嘉齡說，17日從高雄蔦松出發後，內心就打定主意，「把所有事都忘光光，就是拚命騎」。
第2天騎到南迴公路，因為車子很多，坡度又陡，相對危險，所以改坐車。台東路段上上下下也很難騎，氣溫又高，騎得很累，陳嘉齡說，「我已經把一年的髒話都罵完了」。
到了花蓮沿途有不少人陪騎，昨天從羅東騎到貢寮，區公所人員也有貼心安排。今天騎到基隆時，張淵翔等多人前往同行，再帶眾人到八斗邀友善餐廳吃午餐。略為休息後再步上旅程，祝福小比一圓環島夢。
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