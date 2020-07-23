鎖管季開跑 林右昌揪夏夜來基隆體驗海釣趣

基隆鎖管季今天晚間在市長林右昌與藝人吳鳳的海味料理PK秀後，正式揭開序幕，林右昌邀請大家趁著夏天來基隆體驗夜釣樂趣，相信一定會在基隆流連忘返。

晚間在碧砂漁港的開幕儀式中，吳鳳除分享個人釣魚經驗外，還在現場用基隆出產的海鮮，與林右昌來場海味創意料理PK。

林右昌端出融合香酥白帶魚捲、新鮮鎖管及黃金飛魚卵的基隆三寶，吳鳳則以基隆海味沙拉，將基隆特有海鮮絕妙混搭，隨後吳鳳也帶著妻小參與基隆鎖管季夜釣體驗首發團，從基隆外海欣賞基隆嶼的夕陽美景，深度體驗基隆夏夜海釣樂趣。

林右昌說，鎖管季內容豐富，包括海釣學院、漁村體驗等，可以從早玩到晚，市府努力在夏季行銷基隆的漁產，希望能創造更多產值，讓遊客停留在基隆的時間拉長，把遊客口袋裡的錢在基隆花完，市府更要提升服務品質，讓遊客在基隆流連忘返。

林右昌結束鎖管季行程，搭乘公務座車返回基隆市政府途中，行經北寧路時不慎從後方撞上一輛白色賓士休旅車，所幸沒有人員受傷，警方隨後到場測繪，林右昌則改搭局處首長座車返回市府開會。