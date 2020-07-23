快訊

你買了嗎？威力彩頭獎上看25億 專家估開出機率逾41%

李眉蓁公開道歉放棄學位 關鍵在江啟臣一通電話

鎖管季開跑 林右昌揪夏夜來基隆體驗海釣趣

中央社 / 基隆23日電

基隆鎖管季今天晚間在市長林右昌與藝人吳鳳的海味料理PK秀後，正式揭開序幕，林右昌邀請大家趁著夏天來基隆體驗夜釣樂趣，相信一定會在基隆流連忘返。

晚間在碧砂漁港的開幕儀式中，吳鳳除分享個人釣魚經驗外，還在現場用基隆出產的海鮮，與林右昌來場海味創意料理PK。

林右昌端出融合香酥白帶魚捲、新鮮鎖管及黃金飛魚卵的基隆三寶，吳鳳則以基隆海味沙拉，將基隆特有海鮮絕妙混搭，隨後吳鳳也帶著妻小參與基隆鎖管季夜釣體驗首發團，從基隆外海欣賞基隆嶼的夕陽美景，深度體驗基隆夏夜海釣樂趣。

林右昌說，鎖管季內容豐富，包括海釣學院、漁村體驗等，可以從早玩到晚，市府努力在夏季行銷基隆的漁產，希望能創造更多產值，讓遊客停留在基隆的時間拉長，把遊客口袋裡的錢在基隆花完，市府更要提升服務品質，讓遊客在基隆流連忘返。

林右昌結束鎖管季行程，搭乘公務座車返回基隆市政府途中，行經北寧路時不慎從後方撞上一輛白色賓士休旅車，所幸沒有人員受傷，警方隨後到場測繪，林右昌則改搭局處首長座車返回市府開會。

基隆嶼 林右昌 海鮮 吳鳳

延伸閱讀

傳任智庫副董入接班梯隊 林右昌：想太多

總統延攬林右昌任智庫副董 列席民進黨中常會

七堵21號橋改建通車民眾滿意 林右昌：讓基隆擺脫爛路王封號

小黃間LINE貼圖行銷基隆 翻白眼林右昌形象崩壞撩落去

相關新聞

共管阿美族聖山 部落與花蓮林管處簽備忘錄

花蓮縣豐濱、瑞穗鄉交界的奇拉雅山是阿美族聖山，海拔926公尺，原本沒有管理單位維護，山上有27個大大小小的立碑，略顯雜亂...

機車騎士見空位就停 汽車被圍動彈不得 車主氣得跳腳

基隆市七堵火車站後站出口旁的空地，開放汽、機車免費停車場，有些騎士見機車格停滿，看到「空地」就停，讓先停的汽車車主無法開...

農漁會三倍券換現金今上路 台東農漁會不見換領潮

振興三倍券換現金，各級農漁會今天上路，台東縣農漁會未如預期上演農漁民換領人潮，部分農漁會辦事處信用部上午換領均不超過10...

民進黨台東縣黨部免費法律諮詢 提升社會服務

民進黨台東縣黨部為加強黨部與社會連結，推出免費法律諮詢服務，凡民眾有法律糾紛或法律相關問題，均可申請預約法律諮詢，希望透...

弘光科大嘻研社環半島淨灘兼創作 5單曲MV上網發表

弘光科技大學嘻哈文化研究社20名學生，利用暑假到南部及東部淨山、淨灘，以愛土地的角度為出發點創作歌曲，同時取景拍MV，每...

空勤總隊台東機棚廠動土 徐國勇：提升東部救災能量

內政部空中勤務總隊今在台東豐年機場舉行直升機棚廠興建工程開工動土，內政部長徐國勇主持；台東基地預計112年完工，作為東部...

和平島考古辦展 排擠停車遭抗議

基隆市文化局向文化部爭取歷史場景教育推廣活動經費，要在平一路考古現場設置體驗考古、見證歷史的教育現場，但附近居民昨天聽聞...

黃健庭三倍券捐社福 潘孟安將跟進

疫情衝擊社福機構捐款，前台東縣長黃健庭、陳伶燕夫婦昨天捐三倍券給一粒麥子基金會，呼籲大家用三倍券做公益，讓三倍券加上愛心...

單親媽帶腦麻兒 單車環島畢旅

單親媽媽陳嘉齡（比媽）獨自撫養腦麻兒小比近20年，除參與無數場路跑，為讓兒子有難忘的高中畢業旅行，母子倆單車環島12天，...

姓名有龜字 4人相聚分享趣名

龜山島開放觀光20周年，觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處找名字裡有「龜」的人，可免費登島，外界原以為開玩笑，竟然找...

花蓮車站變涼了 裝冷氣被怨擋風景

花蓮車站採開放空間、自然通風設計，原本候車區沒有冷氣，民眾抱怨太熱，台鐵索性加裝冷氣，體感溫度起碼降5度，旅客感到很舒適...

花蓮車站綠建築破功？專家：兼顧民眾等車舒適

台鐵在花蓮火車站候車區加裝冷氣降溫，遭外界質疑綠建築是否「破功」。鐵道局東部工程處長伍育德表示，綠建築指標中，並沒有不能...

熱門新聞

警民對峙！強拆南鐵最後拒遷戶 陳致曉哽咽：抗爭過程我們像個人

南鐵今再取消強拆任務 陳致曉開心不了：他來我們再擋

機車騎士見空位就停 汽車被圍動彈不得 車主氣得跳腳

農遊券發威消費滿千送住宿券 嘉縣農會營業額創紀錄

振興加碼還抽籤沒誠意 彰化縣3鄉鎮豪發現金人人都有

疫情解封嘉義首場大型徵才周末登場 月薪最高60Ｋ

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。