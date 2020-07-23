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機車騎士見空位就停 汽車被圍動彈不得 車主氣得跳腳
基隆市七堵火車站後站出口旁的空地，開放汽、機車免費停車場，有些騎士見機車格停滿，看到「空地」就停，讓先停的汽車車主無法開出，氣的跳腳；原本汽車可通過的出入口，也因停了太多機車，僅機車能出入。市府交通處表示，勘查後將重劃標線及設置標誌牌，防止亂象。
七堵區長興地下道出口、東新街和東新街6巷圍成的三角形區域，市府交通處規畫成小型停車場，分別畫設汽車格和機車格。因為從停車場穿過東新街，就是七堵火車站後站出入口，成為熱門停車地點。
陳姓車主說，這塊停車場停車秩序讓人不敢領教，停車格原本都畫在空地周邊，中間區域供汽、機車行駛進出格位，但不少機車騎士可能發現機車格停滿了，卻不去其他地方找車位，而是直接把機車停在停車場中間區域，原本供進出、迴車的空地。
陳姓車主說，原先停在停車格的汽車駕駛人回來開車時，發現被機車堵住出路，動彈不得，無法馬上駛離停車場，苦惱不已。
七堵區長林金鎮指出，這處停車場早年由市府交通處規劃為停車場，劃設汽、機車停車格，開放民眾停車。區公所接獲民眾反映停車亂象，將與交通處研商對策，並請停車民眾要有公德心，共同維持停車秩序。
交通處停車管理科長張以正表示，七堵火車站前、後站都有免費機車停車格，後站常滿位，前站則多有空位。為了解決後站停車亂象，近期將重新規畫空間運用，調整汽機車格設位置，避免出現機車妨礙汽車進出問題。
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