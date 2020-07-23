共管阿美族聖山 部落與花蓮林管處簽備忘錄

花蓮縣豐濱、瑞穗鄉交界的奇拉雅山是阿美族聖山，海拔926公尺，原本沒有管理單位維護，山上有27個大大小小的立碑，略顯雜亂。立委廖國棟為活化聖山，邀集花蓮林管處、原民會、豐濱鄉公所及部落簽署備忘錄，建立共管夥伴關係，未來研擬推廣山脈旅遊，成為部落創生搖籃。

花蓮林區管理處今天簽署「花蓮豐濱鄉港口部落、八里灣部落、豐濱部落與林務局花蓮林區管理處合作簽署備忘錄」。現場各部落頭目代表表達意見，指出聖山通常是部落族人攀爬，紀念碑年代久遠，認為應該好好保存，發揚阿美族文化，不過聖山管轄權在林管處，因此盼與林管處等政府單位共管。

廖國棟表示，今天簽署聖山共同管理備忘錄，部落與政府建立夥伴關係，接下來請林務局與原民會確認聖山上的27座紀念碑，所涉及的相關部落，邀請其部落成為共管成員，後續相關機制細節規畫，請林務局務必站在維護原住民族土地權利的立場，建立合理共管關係。

花蓮林管處長楊瑞芬指出，以共管山林部分來說，阿美族聖山是花蓮第一個簽署備忘錄的山林，討論如何養護維護，鄉公所也有提創生計畫，未來對於原民共管，相關資源應用比較實質的做法，至於法源「林務局經管國有林地內原住民族地區資源共同管理會設置要點」，仍在草擬修改中，會盡快公告實施。另外，只要有明確的議題及高度共識，其他族群也能跟林管處討論是否共管山林。

豐濱鄉長江莉婷說，謝謝林務局重視阿美族聖山，尊重部落的想法及意見，未來繼續與部落做良好的溝通，活化聖山。