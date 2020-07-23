台東空勤蓋新家 新廠棚可進駐黑鷹提升救援能量

駐守在台東豐年機場的內政部空中勤務隊今天動土興建直升機廠棚。內政部長徐國勇到場主持，他說，新廠棚完工後即可進駐3架黑鷹直升機，強化東部空中救援能量。

豐年機場內空勤直升機新的廠棚面積將近4公頃，經費3億6000萬元，預計民國112年完工。興建過程須克服飛機起飛降落的航高限制，且不能影響飛航安全，技術性相當高，今天上午在豐年國小祥獅獻瑞祝福後動工。

徐國勇說，台東基地興建完工後，將提供東部高山、海域24小時全天候山難、海難、森林滅火的空中救援任務，並負責離島蘭嶼、綠島的醫療後送，未來也會持續推動新機種接收，駐地整建，執行陸上、海上各項空中救援任務。

徐國勇表示，興建完工後，配置3架全天候型UH-60M（黑鷹直升機），以及AS-365（海豚直升機）1架，UH-60M為最新型性能最佳機種，可突破航程限制，克服台灣中央山脈高山險阻地形，提升東部地區高山及海上空中緊急救援。

徐國勇表示，空勤從民國93年進駐台東以來，已成功救援916人，也就是救了916個家庭，未來新廠棚除可解決長期借用國防部棚廠問題外，更能提升空中救援能量，且建築物外型也呼應空勤總隊直升機執勤迅速意象，並採用台東當地環境特色元素。