民進黨台東縣黨部免費法律諮詢 提升社會服務

民進黨台東縣黨部為加強黨部與社會連結，推出免費法律諮詢服務，凡民眾有法律糾紛或法律相關問題，均可申請預約法律諮詢，希望透過法律諮詢服務，了解民眾生活周遭的困難，深化社會連結，同時整合相關資訊提供黨公職問政參考。

縣黨部主委劉櫂豪指出，台東就是一個大家庭，藉由這項服務，讓每個生活上有法律爭議的鄉親，能有一個傾聽解決的窗口，黨部不僅提供法律諮詢，還有各階層的公職可以來協助幫忙，希望大家一起打造這個家庭，在台東安居樂業發展。

由於近年來常常有許多民眾面臨法律爭議時求助無門，如勞資紛爭、民事訴訟、侵權爭議等，民進黨台東縣黨部連結社會、深耕基層的立場，委託知名律師推出免費的法律諮詢服務，透過法律服務，了解社會的脈絡以及民眾的困難。

縣黨部執行長簡維國進一步說明，舉凡與生活相關的法律問題，都是民眾可以諮詢的範圍。由於可能遇到的法律問題很多，因此在前來諮詢前，先簡要的在書面上敘述問題。以方便承辦律師有效利用諮詢時間。

縣黨部辦理諮詢的時間預定是在每周三的傍晚，實際的諮詢時間會依照律師與黨部的安排來通知預約諮詢的民眾前來黨部。諮詢地點在台東市四維路一段381號的縣黨部辦公室，其他相關細節歡迎民眾來電089-359359或搜尋臉書民進黨台東縣黨部的粉絲專頁私訊小編詢問。