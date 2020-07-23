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弘光科大嘻研社環半島淨灘兼創作 5單曲MV上網發表

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大嘻研社學生環台灣半島6天，淨灘兼創作，發表5單曲MV。記者游振昇／攝影
弘光科大嘻研社學生環台灣半島6天，淨灘兼創作，發表5單曲MV。記者游振昇／攝影

弘光科技大學嘻哈文化研究社20名學生，利用暑假到南部及東部淨山、淨灘，以愛土地的角度為出發點創作歌曲，同時取景拍MV，每天寫歌、錄音、拍攝、剪接，6天5夜完成5首創作，已在網路上發表，幾天內有近萬次瀏覽。

弘光學務長閔宇經表示，這學期受到新冠肺炎疫情影響，嘻研社成員減少演出機會，在後疫情時代學生發揮創意實現「補償性演出」，暑假一開始就展開環島半個台灣的環保創作之旅，到花蓮、台東，再由屏東、高雄回到台中，在知名景點淨山、淨灘，並用創作歌曲及拍MV方式呼籲大家在「補償性旅遊」之際。

嘻研社長陳君澤說，社員之前在社群媒體中發表過作品，獲得不錯回響，決定把嘻哈文化與環境維護結合，安排暑假「一路向嘻」環半個台灣的行程，跟20位同學在短短6天創作5部單曲及MV，沒想到，才放到社群網站(https://www.instagram.com/hku_hiphop/)幾天，便累積近萬瀏覽次數。

「逼自己在很有限的時間把該做的做完，很累卻很充實。」陳君澤表示，以前製作一首歌不斷修改至少得花1個月，若加上拍MV得花更久時間，這次挑戰創作極限，一口氣壓縮在一天內就完成。大家體驗旅遊及各個城市生活，同時進行淨山、淨灘、拍MV，活動後用抽籤方式輪流寫歌，每個人各司其職，晚上分組錄音、混音、剪接，雖然有時候一天只睡2個小時，但是看到作品備受肯定，很有成就感。

MV取景地點包括七星潭、三仙台海岸、海濱公園、滿州海灘等，創作內容方向則依每天感受來發想，「東岸的清新大口吸進，洗滌身心讓我們變得乾淨」、「愜意加愜意髒變乾淨，踩在這大地 紀錄回憶」、「岩岸邊的風吹得我通體舒暢，但隨手亂丟垃圾他就被你污染」，學生們歌詞中呈現出疫情趨緩後國內旅遊盛行所帶來的環保問題，也把動手淨灘用實際行動保護環境的心情融入嘻哈歌曲中。

副社長孫維正說，這學期因為疫情沒有公開表演，為防疫得減少群聚，社團成員一起創作的時間也變少，因此大家很看重這次環島創作的活動，每個人都很用心寫歌、馬上錄音、剪接，在24小時內完成作品，作品可能不夠完美，不過大家卻學到如何在有限的時間內創作及做事，更懂得團隊合作的重要性，是難忘的旅程和創作。

疫情 淨灘 環島

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