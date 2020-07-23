空勤總隊台東機棚廠動土 徐國勇：提升東部救災能量

內政部空中勤務總隊今在台東豐年機場舉行直升機棚廠興建工程開工動土，內政部長徐國勇主持；台東基地預計112年完工，作為東部空中救災基地，由於機棚位置距離飛機跑道近，興建過程須克服飛機起飛降落的航高限制，且不能影響飛航安全，技術性相當高。

內政部長徐國勇說，台東基地興建完後，提供東部高山、海域24小時全天候山難、海難、森林滅火的空中救援任務，更重要負責離島蘭嶼、綠島的醫療後送，未來持續推動新機種接收，駐地整建，執行陸上、海上各項空中救援任務。

空勤總隊指出，此案工程總工程經費4億1千萬餘元，興建總樓地板面積為5313平方公尺，受到機場限高限制，規劃地上1層鋼構造棚廠棟及地上3層RC造之勤務備勤棟建築物，並設置連接滑行道與既有機場大坪連結，供直升機至既有大坪起降執行任務。

興建完工後，配置3架全天候型UH-60M（黑鷹直升機），以及AS-365（海豚直升機）1架，UH-60M為最新型，性能最佳機種，此機型突破航程限制，可克服台灣中央山脈高山險阻地形，提升東部地區高山及海上空中緊急救援。