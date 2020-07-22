單親媽帶腦麻兒 單車環島畢旅

單親媽媽陳嘉齡（比媽）獨自撫養腦麻兒小比近20年，除參與無數場路跑，為讓兒子有難忘的高中畢業旅行，母子倆單車環島12天，親身體會台灣風景。他們17日從高雄出發，第5天經過花蓮，沿路愛心車友相伴鼓勵，不少民眾替母子2人加油打氣。

比媽騎著改裝過的單車，小比躺在前座，一旁還有5位愛心車友陪伴，從花蓮市出發到蘇花公路的崇德，23公里騎了3個多小時。比媽說，重度腦性麻痺的孩子平均壽命約20歲，不知道明天跟無常誰先到，因此決定一起「環島畢業旅行」。

比媽表示，趁小比還在的時候，願意成為兒子的腳，踏遍台灣每個角落，藉由「環島畢旅」留下美好記憶，儘管要花比別人多4倍的時間，但再辛苦都值得，也謝謝一路上陪伴的車友，與加油打氣的民眾。

一路陪伴的愛心車友吳佩玉說，比媽和小比的勇敢感動許多人，因此在網路上號召，每個城市的三鐵好友接力陪伴完成願望。小比與比媽從高雄鳥松出發，一路往南經過屏東楓港、台東知本、花蓮玉里、宜蘭羅東，預計28日回到高雄。