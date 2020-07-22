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高溫天氣花蓮農耕缺水 綠色給付補申報日期延長

中央社 / 花蓮縣22日電

花東縱谷自6月以來高溫天氣頻傳，降雨量也減少，二期水稻插秧恐將面臨嚴重衝擊。花蓮縣政府函請建議中央獲允諾，對地綠色環境給付的第2期作補申報期間延長至8月17日止。

今天是24節氣中的「大暑」，也是花蓮二期水稻插秧的農忙時期，南區米倉玉里鎮、富里鄉已有2個多月不曾下大雨，灌溉出現缺水狀況。花蓮縣政府農友巡迴座談會首站到富里鄉農會舉行，會議中，許多農友提出目前農用灌水不足，對於二期水稻插秧狀況感到憂心。

花蓮縣政府農業處表示，已向農委會爭取，針對目前受旱象影響的農作物給予補助及協助，獲得農委會副主委陳駿季的允諾。

花蓮縣109年二期水稻種植面積約為8700公頃，其中玉里鎮及富里鄉分別約有3200公頃及2300公頃，為免水情吃緊將影響花蓮農產業，縣府已於21日函文花蓮農田水利會轉知各所屬工作站，盡全力進行灌水調度，共度旱象。

花蓮縣政府農業處指出，有關水稻作物部分，如果尚未插秧的農地，農友可考慮屆時申請對地綠色環境給付的第2期作補（變更）申報；而一旦因插秧後，秧苗因旱災導致農損，請農友儘速前往鄉（鎮、巿）公所通報，啟動天然災害救助程序。

另外，日前因旱災導致瑞穗鄉舞鶴地區茶園的災害救助案已於7月17日受理截止，共計31戶、約60.98公頃申請。以瑞穗鄉茶業種植面積73公頃來看，產業衝擊不小。花蓮縣政府表示，近日將組成跨單位小組協助進行行政程序，爭取救助金的撥付時效。

花蓮縣政府表示，每年夏季縱谷花海的重點作物金針花，花蓮縣的主要產地分別在玉里鎮赤柯山186公頃及富里鄉六十石山167.7公頃，7、8月花海季是否會因旱象而受到衝擊，將持續密切觀察，給予農友最即時的協助。

農委會 農田水利會 高溫

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