單親媽帶腦麻兒單車環島 生命不留遺憾

單親媽媽陳嘉齡（比媽）獨自撫養腦麻兒小比近20年，除了參與無數場路跑，比媽為讓兒子有難忘的高中畢業旅行，一起單車環島12天，希望親身體會台灣的風景。17日從高雄出發，第5天經過花蓮，沿路愛心車友相伴鼓勵，不少民眾替母子2人加油打氣。

比媽騎著改裝過的單車，小比躺在前座，一旁還有5位愛心車友陪伴，從花蓮市出發到蘇花公路的崇德，23公里騎了3個多小時。比媽說，重度腦性麻痺的孩子平均壽命約在20歲左右，不知道明天跟無常誰先到，因此決定跟小比一起「環島畢業旅行」。

比媽表示，趁小比還在的時候，願意成為兒子的腳，踏遍台灣每個角落，藉由「環島畢旅」留下美好記憶，儘管要花比別人多4倍的時間，不過再辛苦都值得，謝謝一路上陪伴的車友們，與加油打氣的民眾。

比媽說，小比只要吹到風就很開心，看到花蓮太魯閣雄偉的大峽谷，及崇德路段蔚藍的海域，體會到生命可貴，加上花蓮民眾的鼓勵，努力堅持下去。

一路陪伴的愛心車友吳佩玉說，比媽和小比的勇敢感動許多人，因此在網路上號召，從母子出發第一天開始，每個城市的三鐵好友接力陪伴完成願望。小比與比媽17日從高雄鳥松出發，一路往南經過屏東楓港、台東知本、花蓮玉里、宜蘭羅東，預計28日回到高雄。