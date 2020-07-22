宜蘭市班班有冷氣首學期全額補助電費 家長不用再繳錢

宜蘭市公所編列預算5千萬元，讓全市13所國中小學366間教室都安裝冷氣，班班有冷氣上路，讓9千名學生在9月開學後，都有冷氣吹，市公所還加碼約500萬元，第一個學期（109學年度上學期）的冷氣費用，市公所全額補助，學校將不需向家長收費，也會持續向中央爭取，提早補助宜蘭市班班有冷氣的電費。

宜蘭市公所指出，市公所今年透過宜蘭市各國中與國小發放問卷，了解家長對教室安裝冷氣看法，調查結果顯示，同意裝設冷氣的家長占大多數，市公所因此編列預算，補助各校安裝教室冷氣機組，暨改善校園電力設施，且陸續施設，預計下個月（8月）月底前完成，最慢9月底前，市內的13間國中小學生都有冷氣吹。

市長江聰淵今天到南屏國小了解執行進度時指出，近來高溫不斷，教室安裝冷氣、研議放高溫假已成為全國關注議題，為營造舒適的學習環境，市公所特別編列班班有冷氣預算，避免因教室悶熱而影響教師教學與學生學習的品質與效益，這次政策獲得中央重視與支持，表示政策是正確的，而宜蘭市自籌經費提早實施，讓孩子能提早享有更好的學習環境，這一切都很值得。

江聰淵表示，各校近期陸續在校務會議通過班級冷氣使用收費的相關規定，將請各校檢附相關規定提送市公所，由市公所全額補助國中與國小109學年度上學期的冷氣電費，學校將不需向家長收費，而行政院日前宣布將協助全臺灣的中小學教室在2年內裝設冷氣，冷氣電費也會合理納入補助，因此，市公所也會持續向中央爭取提早補助宜蘭市未來班班有冷氣的電費。